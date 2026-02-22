https://ria.ru/20260222/messi-2076049896.html
"Интер Майами" с Месси начал новый сезон MLS с разгромного поражения
Действующий победитель североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" уступил "Лос-Анджелесу" в первом для себя матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
