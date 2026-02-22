Крянин оценил медальные шансы российских лыжников на следующей Олимпиаде

«

"Я думаю, что если бы все было по-честному и к участию в Олимпийских играх в Италии допустили всю нашу сборную вместе с командой смазчиков, то и лыжи бы у спортсменов лучше работали, и уровень конкуренции с нашей стороны был бы намного выше. И у нашей команды стопроцентно были бы олимпийские медали", - сказал Крянин.