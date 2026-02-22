Рейтинг@Mail.ru
Лыжные гонки
 
16:23 22.02.2026
Крянин оценил медальные шансы российских лыжников на следующей Олимпиаде
Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что если бы национальная команда в полном составе была допущена к... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
лыжные гонки
спорт
сергей крянин
савелий коростелев
дарья непряева
федерация лыжных гонок россии (флгр)
зимние олимпийские игры 2026
спорт, сергей крянин, савелий коростелев, дарья непряева, федерация лыжных гонок россии (флгр), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Сергей Крянин, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Зимние Олимпийские игры 2026
Крянин считает, что российские лыжники смогут завоевать медали на следующих ОИ

Дарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что если бы национальная команда в полном составе была допущена к Олимпийским играм в Италии, то спортсмены точно завоевали бы медали.
В соревнованиях принимали участие только два атлета - Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшие результаты показал Коростелев – четвертое место в скиатлоне и пятое в масс-старте на 50 км.
«
"Я думаю, что если бы все было по-честному и к участию в Олимпийских играх в Италии допустили всю нашу сборную вместе с командой смазчиков, то и лыжи бы у спортсменов лучше работали, и уровень конкуренции с нашей стороны был бы намного выше. И у нашей команды стопроцентно были бы олимпийские медали", - сказал Крянин.
"Наши ребята в ближайшее время приобретут необходимый международный опыт, и на следующей Олимпиаде им будет легче. И у нашей команды будут медали. Возможно, что и золотые", - добавил собеседник агентства.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Крянин оценил выступление Непряевой в марафоне
Лыжные гонкиСпортСергей КрянинСавелий КоростелевДарья НепряеваФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
