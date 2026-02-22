https://ria.ru/20260222/kryanin-2076095736.html
Крянин оценил медальные шансы российских лыжников на следующей Олимпиаде
Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что если бы национальная команда в полном составе была допущена к... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
лыжные гонки
спорт
сергей крянин
савелий коростелев
дарья непряева
федерация лыжных гонок россии (флгр)
зимние олимпийские игры 2026
