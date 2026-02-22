Крянин оценил выступление Непряевой в марафоне

«

"Если честно, девчонкам, которые добежали дистанцию 50 километров, можно простить все, не только то, что Даша перепутала лыжи. Я считаю, что это не очень значительное нарушение. Тем более что оно не сильно повлияло, судьи отработали хорошо и дали возможность принести немке другие лыжи. Я считаю, что это выступление принесет Даше огромный опыт. И горжусь тем, что она и Савелий Коростелев выступали на Олимпийских играх", - сказал Крянин.