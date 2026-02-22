Рейтинг@Mail.ru
Крянин оценил выступление Непряевой в марафоне
Лыжные гонки
 
15:34 22.02.2026
Крянин оценил выступление Непряевой в марафоне
2026-02-22T15:34:00+03:00
2026-02-22T15:34:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
сергей крянин
савелий коростелев
федерация лыжных гонок россии (флгр)
спорт, дарья непряева, сергей крянин, савелий коростелев, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Сергей Крянин, Савелий Коростелев, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Крянин оценил выступление Непряевой в марафоне

Крянин считает незначительным нарушение лыжницы Непряевой в марафоне

© РИА Новости / Санто СтефаноДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что россиянка Дарья Непряева справилась со своей задачей в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх в Италии, а допущенное ею нарушение правил было незначительным и не повлияло на ход гонки.
Женский лыжный марафон прошел в воскресенье. Россиянка финишировала 11-й, но затем в протоколе ее результат аннулировали. По ходу гонки Непряева заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая в итоге стала девятой.
«
"Если честно, девчонкам, которые добежали дистанцию 50 километров, можно простить все, не только то, что Даша перепутала лыжи. Я считаю, что это не очень значительное нарушение. Тем более что оно не сильно повлияло, судьи отработали хорошо и дали возможность принести немке другие лыжи. Я считаю, что это выступление принесет Даше огромный опыт. И горжусь тем, что она и Савелий Коростелев выступали на Олимпийских играх", - сказал Крянин.
"Даша хорошо разложила силы по дистанции и выполнила свою задачу. Она оказала сопротивление соперницам, но она еще молодая спортсменка и не имеет большого опыта. Но сейчас Даша находится рядом с мировыми лидерами и видит, что до них можно дотянуться. Я знаю, что это придаст ей сил, как и Савелию Коростелеву", - добавил собеседник агентства.
"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде
Лыжные гонки Спорт Дарья Непряева Сергей Крянин Савелий Коростелев Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
