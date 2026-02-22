Крянин оценил выступление Непряевой в марафоне

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что россиянка Дарья Непряева справилась со своей задачей в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх в Италии, а допущенное ею нарушение правил было незначительным и не повлияло на ход гонки.
Женский лыжный марафон прошел в воскресенье. Россиянка финишировала 11-й, но затем в протоколе ее результат аннулировали. По ходу гонки Непряева заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая в итоге стала девятой.
«
"Если честно, девчонкам, которые добежали дистанцию 50 километров, можно простить все, не только то, что Даша перепутала лыжи. Я считаю, что это не очень значительное нарушение. Тем более что оно не сильно повлияло, судьи отработали хорошо и дали возможность принести немке другие лыжи. Я считаю, что это выступление принесет Даше огромный опыт. И горжусь тем, что она и Савелий Коростелев выступали на Олимпийских играх", - сказал Крянин.
"Даша хорошо разложила силы по дистанции и выполнила свою задачу. Она оказала сопротивление соперницам, но она еще молодая спортсменка и не имеет большого опыта. Но сейчас Даша находится рядом с мировыми лидерами и видит, что до них можно дотянуться. Я знаю, что это придаст ей сил, как и Савелию Коростелеву", - добавил собеседник агентства.