Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова

"В этих Олимпийских играх приняли участие 92 страны, а также российские и белорусские спортсмены, которые соревновались как нейтральные атлеты. Была даже медаль: Филиппов, россиянин, который завоевал серебро в ски-альпинизме. Это (дисциплина) стало большим новшеством Игр в Милане-Кортине", - заявили комментаторы церемонии, трансляцию которой ведет телеканал Rai1.