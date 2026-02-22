https://ria.ru/20260222/kommentatory-2076142557.html
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова
Комментаторы церемонии закрытия зимней Олимпиады в Италии упомянули в прямой трансляции серебряную медаль российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, передает... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
зимние олимпийские игры 2026
никита филиппов
спорт
ски-альпинизм
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова
Комментаторы рассказали о медали Филиппова в прямой трансляции закрытия ОИ
ВЕРОНА, 22 фев – РИА Новости. Комментаторы церемонии закрытия зимней Олимпиады в Италии упомянули в прямой трансляции серебряную медаль российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, передает корреспондент РИА Новости.
"В этих Олимпийских играх приняли участие 92 страны, а также российские и белорусские спортсмены, которые соревновались как нейтральные атлеты. Была даже медаль: Филиппов, россиянин, который завоевал серебро в ски-альпинизме. Это (дисциплина) стало большим новшеством Игр в Милане-Кортине", - заявили комментаторы церемонии, трансляцию которой ведет телеканал Rai1.