Рейтинг@Mail.ru
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/kommentatory-2076142557.html
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова
Комментаторы церемонии закрытия зимней Олимпиады в Италии упомянули в прямой трансляции серебряную медаль российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, передает... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T23:31:00+03:00
2026-02-22T23:31:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
никита филиппов
спорт
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076142263_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_501768c3c81332023afa63a2e2a02871.jpg
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076139459.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076142263_528:0:3259:2048_1920x0_80_0_0_4145a5a0e0a23798723e1f2fcb092ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, никита филиппов, спорт, ски-альпинизм
Зимние Олимпийские игры 2026, Никита Филиппов, Спорт, Ски-альпинизм
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова

Комментаторы рассказали о медали Филиппова в прямой трансляции закрытия ОИ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония закрытия XXV Олимпийских игр в Вероне
Церемония закрытия XXV Олимпийских игр в Вероне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония закрытия XXV Олимпийских игр в Вероне
Читать в
MaxДзен
ВЕРОНА, 22 фев – РИА Новости. Комментаторы церемонии закрытия зимней Олимпиады в Италии упомянули в прямой трансляции серебряную медаль российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, передает корреспондент РИА Новости.
"В этих Олимпийских играх приняли участие 92 страны, а также российские и белорусские спортсмены, которые соревновались как нейтральные атлеты. Была даже медаль: Филиппов, россиянин, который завоевал серебро в ски-альпинизме. Это (дисциплина) стало большим новшеством Игр в Милане-Кортине", - заявили комментаторы церемонии, трансляцию которой ведет телеканал Rai1.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Итальянцы назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады
Вчера, 22:48
 
Зимние Олимпийские игры 2026Никита ФилипповСпортСки-альпинизм
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала