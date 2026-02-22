Рейтинг@Mail.ru
"Амур" обыграл "Авангард" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:20 22.02.2026 (обновлено: 16:44 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/kkhl-2076095362.html
"Амур" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
"Амур" обыграл "Авангард" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Амур" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
Хабаровский "Амур" обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T16:20:00+03:00
2026-02-22T16:44:00+03:00
хоккей
спорт
олег ли
эндрю потуральски
джозеф чеккони
авангард
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070082564_0:116:3225:1930_1920x0_80_0_0_f9de92b1e3bb177e278df838b3a3ef02.jpg
https://ria.ru/20260222/khokkey-2076033265.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070082564_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_e52486199c55f6f82572589573d708b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, олег ли, эндрю потуральски, джозеф чеккони, авангард, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Олег Ли, Эндрю Потуральски, Джозеф Чеккони, Авангард, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Амур" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Хабаровский "Амур" обыграл омский "Авангард" в матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск)
Хоккей. КХЛ. Амур (Хабаровск) - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Хабаровский "Амур" обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 февраля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Авангард
3 : 4
Амур
07:04 • Эндрю Потуральски
10:02 • Джозеф Чеккони
(Эндрю Потуральски, Майкл Маклеод)
17:16 • Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски)
02:46 • Григорий Кузьмин
(Иван Мищенко, Ярослав Лихачев)
03:56 • Иван Мищенко
(Артем Шварев)
05:29 • Олег Ли
(Ярослав Лихачев)
15:33 • Ярослав Лихачев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в воскресенье в Омске, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). В составе "Амура" шайбы забросили Григорий Кузьмин (3-я минута), Иван Мищенко (24), Олег Ли (26) и Ярослав Лихачев (56). Голы хозяев на счету Эндрю Потуральски (8), Джозефа Чеккони (11), забросившего первую шайбу за "Авангард", и Дамира Шарипзянова (58).
"Амур" набрал 51 очко и идет на девятой позиции в таблице Восточной конференции, где "Авангард" (84 очка) располагается на втором месте. В следующем матче хабаровская команда 1 марта примет нижнекамский "Нефтехимик", а омичи 24 февраля на выезде встретятся с екатеринбургским "Автомобилистом".
Хоккеист сборной Словакии Мартин Гернат на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Звезды КХЛ лишили себя медалей: обидный крах Словакии на Олимпиаде
Вчера, 01:20
 
ХоккейСпортОлег ЛиЭндрю ПотуральскиДжозеф ЧеккониАвангардАмурКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала