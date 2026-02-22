"Амур" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Хабаровский "Амур" обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22 февраля 2026 • начало в 14:00
Завершен
07:04 • Эндрю Потуральски
10:02 • Джозеф Чеккони
17:16 • Дамир Шарипзянов
02:46 • Григорий Кузьмин
(Иван Мищенко, Ярослав Лихачев)
03:56 • Иван Мищенко
05:29 • Олег Ли
(Ярослав Лихачев)
15:33 • Ярослав Лихачев
Встреча, которая прошла в воскресенье в Омске, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). В составе "Амура" шайбы забросили Григорий Кузьмин (3-я минута), Иван Мищенко (24), Олег Ли (26) и Ярослав Лихачев (56). Голы хозяев на счету Эндрю Потуральски (8), Джозефа Чеккони (11), забросившего первую шайбу за "Авангард", и Дамира Шарипзянова (58).
"Амур" набрал 51 очко и идет на девятой позиции в таблице Восточной конференции, где "Авангард" (84 очка) располагается на втором месте. В следующем матче хабаровская команда 1 марта примет нижнекамский "Нефтехимик", а омичи 24 февраля на выезде встретятся с екатеринбургским "Автомобилистом".