Футбол
 
00:17 22.02.2026
Дубль Роналду помог "Аль-Насру" обыграть "Аль-Хазм"
Дубль Роналду помог "Аль-Насру" обыграть "Аль-Хазм"
"Аль-Наср" разгромил "Аль-Хазм" в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Дубль Роналду помог "Аль-Насру" обыграть "Аль-Хазм"

"Аль-Насру" обыграл "Аль-Хазм" в матче 23-го чемпионата Саудовской Аравии

© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Аль-Наср" разгромил "Аль-Хазм" в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Встреча в Эр-Рияде завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Криштиану Роналду (13-я, 79-я минуты), также мячи забили Кингсли Коман (30) и Анжело Габриэл (77).
Роналду отличился во втором матче подряд после прекращения бойкота. Ранее португалец отказывался выходить на поле из-за недовольства руководством клуба и малого количества инвестиций со стороны государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в сравнении со спонсируемыми им клубами-конкурентами.
"Аль-Наср" (55 очков) поднялся на первое место в таблице чемпионата после того, как "Аль-Хиляль" в параллельном матче сыграл вничью с "Аль-Иттихадом" (1:1). Команда Роналду опережает "Аль-Хиляль" на один балл. "Аль-Хазм" с 24 очками идет 12-м.
В следующем туре "Аль-Наср" сыграет в гостях с "Аль-Наджмой" 25 февраля. "Аль-Хазм" днем раньше примет "Аль-Иттихад".
"Аль-Наср" Роналду разгромно победил в матче чемпионата Саудовской Аравии
"Аль-Наср" Роналду разгромно победил в матче чемпионата Саудовской Аравии
30 января, 22:33
 
