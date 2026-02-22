Дубль Роналду помог "Аль-Насру" обыграть "Аль-Хазм"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Аль-Наср" разгромил "Аль-Хазм" в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Встреча в Эр-Рияде завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Криштиану Роналду (13-я, 79-я минуты), также мячи забили Кингсли Коман (30) и Анжело Габриэл (77).
Роналду отличился во втором матче подряд после прекращения бойкота. Ранее португалец отказывался выходить на поле из-за недовольства руководством клуба и малого количества инвестиций со стороны государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в сравнении со спонсируемыми им клубами-конкурентами.
"Аль-Наср" (55 очков) поднялся на первое место в таблице чемпионата после того, как "Аль-Хиляль" в параллельном матче сыграл вничью с "Аль-Иттихадом" (1:1). Команда Роналду опережает "Аль-Хиляль" на один балл. "Аль-Хазм" с 24 очками идет 12-м.
В следующем туре "Аль-Наср" сыграет в гостях с "Аль-Наджмой" 25 февраля. "Аль-Хазм" днем раньше примет "Аль-Иттихад".