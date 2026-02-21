Рейтинг@Mail.ru
Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 21.02.2026 (обновлено: 11:35 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/wbo-2075944977.html
Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге
Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге
Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила на официальном сайте об отстранении казахстанского боксера Жанибека Алимханулы на год из-за положительной... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T11:25:00+03:00
2026-02-21T11:35:00+03:00
спорт
казахстан
wbo
ibf
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059373054_0:25:793:471_1920x0_80_0_0_a2166b9392adf2fe914472165bc3f9c5.jpg
https://ria.ru/20260217/gatsalov-2074879976.html
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059373054_0:0:685:514_1920x0_80_0_0_8f2966b2c94afce5e9d63cf99b50d290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казахстан, wbo, ibf
Спорт, Казахстан, WBO, IBF
Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге

WBO отстранила казахстанского боксера Алимханулу на год за допинг

© Фото : соцсетиБоксер Жанибек Алимханулы
Боксер Жанибек Алимханулы - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : соцсети
Боксер Жанибек Алимханулы. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила на официальном сайте об отстранении казахстанского боксера Жанибека Алимханулы на год из-за положительной допинг-пробы.
Алимханулы отстранен от любых соревнований со 2 декабря 2025 года. Организация также приняла решение о сохранении представителем Казахстана чемпионского титула, назначив бой за временный титул чемпиона в среднем весе. Поединок пройдет между британцем Дензелом Бентли и венесуэльцем Эндри Сааведрой.
Ранее 2 декабря WBO заявила, что допинг-тест Алимханулы показал положительный результат. Как уточнял BoxingScene, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний.
Алимханулы 32 года, он является чемпионом WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе. На его счету 17 побед и ни одного поражения.
П/к по итогам Чемпионата мира по борьбе 2023 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
С прославленного российского чемпиона сняли обвинения в допинге
17 февраля, 10:19
 
СпортКазахстанWBOIBF
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала