Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила на официальном сайте об отстранении казахстанского боксера Жанибека Алимханулы на год из-за положительной допинг-пробы.
Алимханулы отстранен от любых соревнований со 2 декабря 2025 года. Организация также приняла решение о сохранении представителем Казахстана чемпионского титула, назначив бой за временный титул чемпиона в среднем весе. Поединок пройдет между британцем Дензелом Бентли и венесуэльцем Эндри Сааведрой.
Ранее 2 декабря WBO заявила, что допинг-тест Алимханулы показал положительный результат. Как уточнял BoxingScene, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний.
Алимханулы 32 года, он является чемпионом WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе. На его счету 17 побед и ни одного поражения.
