https://ria.ru/20260221/vasilev-2076003267.html
Васильев: если бы на ОИ был Большунов, Клебо не выиграл и половину золота
Васильев: если бы на ОИ был Большунов, Клебо не выиграл и половину золота - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Васильев: если бы на ОИ был Большунов, Клебо не выиграл и половину золота
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что если бы к Играм-2026 в Италии были допущены трехкратный победитель Олимпиад... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-21T18:34:00+03:00
2026-02-21T18:34:00+03:00
2026-02-22T11:23:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
дарья непряева
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
дмитрий васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
https://ria.ru/20260221/morilov-2076002946.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_15ce6562958f7880e51640539851b438.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр большунов, дарья непряева, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, дмитрий васильев
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев
Васильев: если бы на ОИ был Большунов, Клебо не выиграл и половину золота
Васильев: если бы на Олимпиаде был Большунов, Клебо не выиграл половину золота
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что если бы к Играм-2026 в Италии были допущены трехкратный победитель Олимпиад Александр Большунов и другие российские лыжники, то норвежец Йоханнес Клебо не смог бы выиграть и половину из своих шести золотых медалей.
Клебо в субботу победил в масс-старте на дистанции 50 км классическим стилем и стал первым участником зимних Олимпиад, выигравшим шесть золотых медалей на одном турнире. Единственный допущенный к Играм российский лыжник Савелий Коростелев
занял пятое место.
«
"Очевидно, что Клебо не завоевал бы и половину своих золотых медалей, если бы в Олимпийских играх участвовали наши спортсмены. И это не только Александр Большунов, у нас есть молодые, бойкие и дерзкие ребята. Команда у нас подобралась - дай бог. Другое дело, что наша сборная не могла полноценно подготовиться к Олимпиаде, ведь только в последний момент допустили Савелия Коростелева и Дарью Непряеву", - сказал Васильев.
"И даже они не готовились к Олимпиаде, это ведь делается заблаговременно. А не за две-три недели до старта и даже не за месяц. Серьезная и активная подготовка начинается примерно месяцев за восемь месяцев до основного старта. И то, что Савелий показал четвертый и пятый результаты в соперничестве с такой стероидной командой, здорово и очень сильно. Он просто молодец. Выступил достойно и вел себя достойно, не стенал, не страдал, не высказывал какого-либо недовольства, а спокойно готовился к стартам", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева
.