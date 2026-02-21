Васильев: если бы на ОИ был Большунов, Клебо не выиграл и половину золота

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что если бы к Играм-2026 в Италии были допущены трехкратный победитель Олимпиад Александр Большунов и другие российские лыжники, то норвежец Йоханнес Клебо не смог бы выиграть и половину из своих шести золотых медалей.

"Очевидно, что Клебо не завоевал бы и половину своих золотых медалей, если бы в Олимпийских играх участвовали наши спортсмены. И это не только Александр Большунов, у нас есть молодые, бойкие и дерзкие ребята. Команда у нас подобралась - дай бог. Другое дело, что наша сборная не могла полноценно подготовиться к Олимпиаде, ведь только в последний момент допустили Савелия Коростелева и Дарью Непряеву", - сказал Васильев.

"И даже они не готовились к Олимпиаде, это ведь делается заблаговременно. А не за две-три недели до старта и даже не за месяц. Серьезная и активная подготовка начинается примерно месяцев за восемь месяцев до основного старта. И то, что Савелий показал четвертый и пятый результаты в соперничестве с такой стероидной командой, здорово и очень сильно. Он просто молодец. Выступил достойно и вел себя достойно, не стенал, не страдал, не высказывал какого-либо недовольства, а спокойно готовился к стартам", - добавил собеседник агентства.