Обвиненному в домогательствах тренеру фигуристов избрали меру пресечения

НОВОСИБИРСК, 21 фев - РИА Новости. Центральный райсуд Новосибирска в субботу отправил под домашний арест тренера по фигурному катанию из Новосибирска Константина Медовикова, ранее обвиненного в домогательствах к несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
«
"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта", - сказала собеседница агентства.
В мае 2025 года РИА Новости стало известно, что в отношении Медовикова возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Ранее мать 12-летней новосибирской фигуристки заявила РИА Новости, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую он тренировал. В то же время представитель родительского комитета учеников Центра зимних видов спорта в Новосибирске Лолита Белова в разговоре с РИА Новости встала на защиту тренера, заявив, что его оговорили. Обвинения в свой адрес сам тренер никак не комментировал.
