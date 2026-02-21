Обвиненному в домогательствах тренеру фигуристов избрали меру пресечения

НОВОСИБИРСК, 21 фев - РИА Новости. Центральный райсуд Новосибирска в субботу отправил под домашний арест тренера по фигурному катанию из Новосибирска Константина Медовикова, ранее обвиненного в домогательствах к несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.