Рейтинг@Mail.ru
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА известной кричалкой - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:50 21.02.2026 (обновлено: 19:57 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/sport-2076010604.html
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА известной кричалкой
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА известной кричалкой - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА известной кричалкой
Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с РИА Новости поздравил президента клуба Евгения Гинера с 25-летием во главе "красно-синих"... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T19:50:00+03:00
2026-02-21T19:57:00+03:00
футбол
спорт
евгений гинер
кирилл набабкин
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/05/1561530528_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c71fcbd35a625a8edf21f933ac1dacd7.jpg
https://ria.ru/20260220/larionov-2075903040.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/05/1561530528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d082ac99da481f523f74c6464e894dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений гинер, кирилл набабкин, цска
Футбол, Спорт, Евгений Гинер, Кирилл Набабкин, ЦСКА
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА известной кричалкой

Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА фанатской кричалкой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Набабкин (слева)
Кирилл Набабкин (слева) - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Набабкин (слева). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с РИА Новости поздравил президента клуба Евгения Гинера с 25-летием во главе "красно-синих" известной фанатской кричалкой "Гинер все купил!".
В пятницу исполнилось 25 лет с момента прихода Гинера на пост президента ЦСКА. За это время армейцы выиграли 24 трофея, включая первый в российской истории международный турнир - Кубок УЕФА.
«
"Поздравляю Евгения Ленноровича! Это хорошая, круглая дата. Столько руководить таким клубом - дорогого стоит. Его можно охарактеризовать словами "надежность", "успех" и "Гинер все купил", - сказал Набабкин.
Кричалка "Гинер все купил" появилась в начале нулевых после его прихода в ЦСКА. В то время армейцы успешно выступали как на внутренней, так и на международной арене.
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Тренер Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел, заявили в СКА
20 февраля, 23:56
 
ФутболСпортЕвгений ГинерКирилл НабабкинЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала