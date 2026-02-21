https://ria.ru/20260221/sport-2076010604.html
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА известной кричалкой
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА известной кричалкой - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА известной кричалкой
Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с РИА Новости поздравил президента клуба Евгения Гинера с 25-летием во главе "красно-синих"... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T19:50:00+03:00
2026-02-21T19:50:00+03:00
2026-02-21T19:57:00+03:00
футбол
спорт
евгений гинер
кирилл набабкин
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/05/1561530528_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c71fcbd35a625a8edf21f933ac1dacd7.jpg
https://ria.ru/20260220/larionov-2075903040.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/05/1561530528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d082ac99da481f523f74c6464e894dd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгений гинер, кирилл набабкин, цска
Футбол, Спорт, Евгений Гинер, Кирилл Набабкин, ЦСКА
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА известной кричалкой
Набабкин поздравил Гинера с 25-летием во главе ЦСКА фанатской кричалкой