Морилов не стал рассуждать о том, помешал бы Большунов на ОИ Клебо или нет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Николай Морилов, дядя Савелия Коростелева, заявил РИА Новости, что не стоит рассуждать о том, мог бы или нет трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов помешать 11-кратному победителю Игр норвежцу Йоханнесу Клебо, поскольку российского лыжника не было на Олимпиаде.

В субботу Клебо первенствовал в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 км на Играх 2026 года в Италии, став 11-кратным олимпийским чемпионом и побив свой же рекорд по общему количеству золотых медалей на зимних Играх. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. Россию на Играх представлял Савелий Коростелев, он не смог попасть в призеры ни в одной гонке.

« "Если говорить о медалях Клебо, это просто невероятное достижение в спорте, которое сложно даже представить. Мог бы помешать Большунов? Предполагать невозможно. Мы живем здесь и сейчас: Олимпиада завершилась, только что прошел марафон, и Александра здесь не было. Все остальное - фантазии. Я бы не хотел на эту тему рассуждать. Большунов отсутствовал на марафоне, и я даже не могу предположить, какую скорость он мог бы показать", - сказал Морилов.

Вторым и третьим после Клебо стали его соотечественники Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Все трое призеров прошли всю дистанцию, не меняя лыжи.

"Что касается лыж, это действительно шокирует. Потому что здесь заслуга не только спортсмена, но и сервиса, смазчиков, производителей инвентаря. Почему норвежцы могут бежать 50 километров без смены лыж, а весь остальной лыжный мир вынужден менять их, потому что смазка перестает работать, лыжи "не едут" или ухудшается держание? Это во многом заслуга сервиса и производителей лыж и смазки", - отметил Морилов.