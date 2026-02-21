Рейтинг@Mail.ru
Морилов не стал рассуждать о том, помешал бы Большунов на ОИ Клебо или нет - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
18:33 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/morilov-2076002946.html
Морилов не стал рассуждать о том, помешал бы Большунов на ОИ Клебо или нет
Морилов не стал рассуждать о том, помешал бы Большунов на ОИ Клебо или нет - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Морилов не стал рассуждать о том, помешал бы Большунов на ОИ Клебо или нет
Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Николай Морилов, дядя Савелия Коростелева, заявил РИА Новости, что не стоит рассуждать о том, мог бы или нет... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T18:33:00+03:00
2026-02-21T18:33:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
савелий коростелев
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/64421/08/644210818_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_be241907bb8e2658011e11005bb7c9f8.jpg
https://ria.ru/20260221/sport-2075994982.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/64421/08/644210818_147:0:2814:2000_1920x0_80_0_0_bdc2fe16ecb92e53255004ba4070a21c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов, савелий коростелев, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Савелий Коростелев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
Морилов не стал рассуждать о том, помешал бы Большунов на ОИ Клебо или нет

Морилов отказался рассуждать о том, помешал бы Большунов на ОИ Клебо или нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНиколай Морилов
Николай Морилов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Николай Морилов, дядя Савелия Коростелева, заявил РИА Новости, что не стоит рассуждать о том, мог бы или нет трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов помешать 11-кратному победителю Игр норвежцу Йоханнесу Клебо, поскольку российского лыжника не было на Олимпиаде.
В субботу Клебо первенствовал в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 км на Играх 2026 года в Италии, став 11-кратным олимпийским чемпионом и побив свой же рекорд по общему количеству золотых медалей на зимних Играх. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. Россию на Играх представлял Савелий Коростелев, он не смог попасть в призеры ни в одной гонке.
«
"Если говорить о медалях Клебо, это просто невероятное достижение в спорте, которое сложно даже представить. Мог бы помешать Большунов? Предполагать невозможно. Мы живем здесь и сейчас: Олимпиада завершилась, только что прошел марафон, и Александра здесь не было. Все остальное - фантазии. Я бы не хотел на эту тему рассуждать. Большунов отсутствовал на марафоне, и я даже не могу предположить, какую скорость он мог бы показать", - сказал Морилов.
Вторым и третьим после Клебо стали его соотечественники Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Все трое призеров прошли всю дистанцию, не меняя лыжи.
"Что касается лыж, это действительно шокирует. Потому что здесь заслуга не только спортсмена, но и сервиса, смазчиков, производителей инвентаря. Почему норвежцы могут бежать 50 километров без смены лыж, а весь остальной лыжный мир вынужден менять их, потому что смазка перестает работать, лыжи "не едут" или ухудшается держание? Это во многом заслуга сервиса и производителей лыж и смазки", - отметил Морилов.
Ранее стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
Российский спортсмен Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Большунов мог бы понервировать Клебо в случае допуска на ОИ, заявила Журова
21 февраля, 17:12
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновСавелий КоростелевСпортивный арбитражный суд (CAS)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала