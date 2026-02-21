Биатлонистка Мишлон выиграла масс-старт на Олимпиаде

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Французская биатлонистка Осеан Мишлон выиграла масс-старт на Олимпийских играх в Италии.
Француженка преодолела 12,5 км за 37 минут 18,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала ее соотечественница Жюлья Симон (отставание - 6,6 секунды; 1 промах). Третье место заняла чешка Тереза Воборникова (+7,4; 1 промах).
Мишлон 23 года. Она впервые в карьере завоевала золото Олимпиады в личной гонке. Ранее на Играх в Италии француженка стала олимпийской чемпионкой в эстафете и серебряным призером в спринте.
Немка Франциска Пройс (28-е место) и итальянка Доротея Вирер (5) провели заключительную гонку в карьере. Вирер 35 лет, она двукратная победительница общего зачета Кубка мира, трехкратный бронзовый призер Олимпиады, также в ее активе одно серебро Игр и четыре золотые медали чемпионатов мира. 31-летняя Пройс имеет в своем активе две бронзовые награды Олимпиады и две победы на мировых первенствах, она действующая обладательница большого Хрустального глобуса.
Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля.
