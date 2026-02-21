Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат высказался о противниках участия россиян в Паралимпиаде
22:24 21.02.2026
Евродепутат высказался о противниках участия россиян в Паралимпиаде
Евродепутат высказался о противниках участия россиян в Паралимпиаде
Евродепутат высказался о противниках участия россиян в Паралимпиаде

© Фото : Пресс-служба IPCМедали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
МИЛАН, 21 фев – РИА Новости. Лидер новой итальянской партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи подверг критике позицию итальянского правительства, выступившего против участия российских спортсменов в предстоящей Паралимпиаде, он заявил, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони "переворачивается в гробу".
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни и глава министерства спорта Андреа Абоди выступили против участия спортсменов России и Белоруссии в Паралимпийских играх 2026 года.
Флаг Паралимпийского комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии
20 февраля, 10:05
«

"Продолжение инструментализации спорта и культуры скандально", - написал Ванначчи в соцсети Facebook*, сопроводив пост скриншотом новости о протесте Киева с заголовком о скандале и итальянских министрах.

В 2025 году Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном впервые с 2014 года.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины в среду выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. В четверг газета Repubblica сообщила, что глава МИД Италии после протестов Киева предложил избегать выдачи виз сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде.
"Когда-то Олимпийские игры заканчивали войны; однако сегодня из-за отдельных людей и определенных заявлений, кажется, они стали орудием войны. Де Кубертен переворачивается в гробу... как и Берлускони", - заявил Ванначчи.
В начале февраля он вышел из партии "Лига" и объявил о создании новой политической силы "Национальное будущее". Причиной ухода Ванначчи из "Лиги" стало несогласие с позицией партии по ряду важных вопросов, включающих поддержку Украины. Он считал ошибкой поддержку "Лигой" законопроекта о продолжении помощи Киеву в 2026 году. По последним социологическим исследованиям, "Национальное будущее" сразу стало пользоваться поддержкой 4% избирателей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России
19 февраля, 11:23
 
