Евродепутат высказался о противниках участия россиян в Паралимпиаде

"Продолжение инструментализации спорта и культуры скандально", - написал Ванначчи в соцсети Facebook*, сопроводив пост скриншотом новости о протесте Киева с заголовком о скандале и итальянских министрах.

В 2025 году Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном впервые с 2014 года.

МИД и министерство молодежи и спорта Украины в среду выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. В четверг газета Repubblica сообщила, что глава МИД Италии после протестов Киева предложил избегать выдачи виз сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде.