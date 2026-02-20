Олимпиада состояла из взаимного уважения, заявила Ковентри

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены на Олимпийских играх 2026 года в Италии следовали принципу мирного соперничества.
В четверг завершились соревнования в одиночном женском фигурном катании. Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю, серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото, бронзу - ее соотечественница Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,53 балла.
"Мы видели огромное количество примеров мирного и дружеского соперничества в разных видах спорта. Например, вчера японская фигуристка (Накаи) не поверила, что она заняла третье место, и переспросила это у ставшей чемпионкой американки (Лю). И потом они обнялись. Это было так трогательно! Вся Олимпиада состояла из такого взаимного уважения спортсменов", - заявила Ковентри в пятницу на брифинге МОК.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.