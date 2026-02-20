Рейтинг@Mail.ru
Олимпиада состояла из взаимного уважения, заявила Ковентри - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
17:24 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/olimpiada-2075823239.html
Олимпиада состояла из взаимного уважения, заявила Ковентри
Олимпиада состояла из взаимного уважения, заявила Ковентри
Олимпиада состояла из взаимного уважения, заявила Ковентри
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены на Олимпийских играх 2026 года в Италии следовали принципу мирного... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T17:24:00+03:00
2026-02-20T17:24:00+03:00
спорт
италия
ковентри
алиса лю
ами накаи
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
италия
ковентри
спорт, италия, ковентри, алиса лю, ами накаи, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Италия, Ковентри, Алиса Лю, Ами Накаи, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК)
Олимпиада состояла из взаимного уважения, заявила Ковентри

Глава МОК Ковентри: вся Олимпиада состояла из взаимного уважения

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены на Олимпийских играх 2026 года в Италии следовали принципу мирного соперничества.
В четверг завершились соревнования в одиночном женском фигурном катании. Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю, серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото, бронзу - ее соотечественница Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,53 балла.
"Мы видели огромное количество примеров мирного и дружеского соперничества в разных видах спорта. Например, вчера японская фигуристка (Накаи) не поверила, что она заняла третье место, и переспросила это у ставшей чемпионкой американки (Лю). И потом они обнялись. Это было так трогательно! Вся Олимпиада состояла из такого взаимного уважения спортсменов", - заявила Ковентри в пятницу на брифинге МОК.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
"Первый раз такое увидела": Роднина подвела итоги турнира фигуристок
Вчера, 11:44
 
СпортИталияКовентриАлиса ЛюАми НакаиАделия ПетросянМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
