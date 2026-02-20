Рейтинг@Mail.ru
16:49 20.02.2026
У МОК получилось сохранить принципы и ценности на Играх, считает Ковентри
2026-02-20T16:49:00+03:00
2026-02-20T16:49:00+03:00
в мире, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, кирсти ковентри
В мире, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Кирсти Ковентри
У МОК получилось сохранить принципы и ценности на Играх, считает Ковентри

Ковентри: у МОК получилось противостоять давлению со стороны политиков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выразила мнение, что у организации получилось противостоять давлению со стороны политиков и сохранить олимпийские принципы и ценности на Играх в Италии.
"В итоге все сводится к тому, чтобы мы придерживались наших принципов и ценностей. Я думаю, у нас это получилось, и это очень важно. Мы старались создавать прекрасную атмосферу для атлетов, чтобы они могли реализовать свою мечту. Они делились с нами своими победами, спортивными трагедиями, при этом они соревновались в честной борьбе. И мы продолжим этот курс", - заявила Ковентри в пятницу на брифинге МОК.
По ходу Олимпиады МОК запретил нескольким украинским спортсменам ношение шлемов, содержащих политический подтекст, а также отстранил от участия скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию, запрещающую любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Песков призвал МОК к определенности по вопросу политики в спорте
19 февраля, 17:47
 
В миреМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Кирсти Ковентри
 
