У МОК получилось сохранить принципы и ценности на Играх, считает Ковентри
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выразила мнение, что у организации получилось противостоять давлению со стороны политиков и РИА Новости Спорт, 20.02.2026
У МОК получилось сохранить принципы и ценности на Играх, считает Ковентри
Ковентри: у МОК получилось противостоять давлению со стороны политиков
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выразила мнение, что у организации получилось противостоять давлению со стороны политиков и сохранить олимпийские принципы и ценности на Играх в Италии.
"В итоге все сводится к тому, чтобы мы придерживались наших принципов и ценностей. Я думаю, у нас это получилось, и это очень важно. Мы старались создавать прекрасную атмосферу для атлетов, чтобы они могли реализовать свою мечту. Они делились с нами своими победами, спортивными трагедиями, при этом они соревновались в честной борьбе. И мы продолжим этот курс", - заявила Ковентри
в пятницу на брифинге МОК
По ходу Олимпиады МОК запретил нескольким украинским спортсменам ношение шлемов, содержащих политический подтекст, а также отстранил от участия скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию, запрещающую любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.