У МОК получилось сохранить принципы и ценности на Играх, считает Ковентри

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выразила мнение, что у организации получилось противостоять давлению со стороны политиков и сохранить олимпийские принципы и ценности на Играх в Италии.

По ходу Олимпиады МОК запретил нескольким украинским спортсменам ношение шлемов, содержащих политический подтекст, а также отстранил от участия скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию, запрещающую любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований.