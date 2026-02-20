Рейтинг@Mail.ru
16:46 20.02.2026
МОК рассмотрит вопрос участия Инфантино в Совете мира
МОК рассмотрит вопрос участия Инфантино в Совете мира
США, Ковентри, Джанни Инфантино, Дональд Трамп, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация футбола (ФИФА), Кирсти Ковентри
МОК рассмотрит вопрос участия Инфантино в Совете мира

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) изучит вопрос участия главы Международной федерации футбола (ФИФА) и члена МОК Джанни Инфантино в "Совете мира", сообщила глава организации Кирсти Ковентри.
Президент США Дональд Трамп собрал в четверг в Вашингтоне на первое заседание учрежденного им "Совета мира" по Газе глав и представителей более 40 стран. Инфантино, являющийся членом МОК с 2020 года, находился в числе участников заседания.
"Я не знала, что там сидел член МОК. Мы продолжим сохранять политическую нейтральность, это единственный способ для нас обеспечить справедливость в соревнованиях", - заявила Ковентри в пятницу на брифинге МОК.
По поводу того, имел ли Инфантино право принимать участие в "Совете мира", глава МОК сообщила: "Я только что об этом узнала. Мы изучим этот вопрос. Олимпийская хартия четко формулирует правила поведения членов МОК".
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Свищев высказался об антироссийском призыве Шевченко к Инфантино
14 февраля, 09:46
 
