Хоккей
 
07:35 20.02.2026
СМИ: глава ФБР отправился посмотреть хоккей на Олимпиаде за $75 тысяч
хоккей
в мире
италия
сша
милан
кэш патель
фбр
в мире, италия, сша, милан, кэш патель, фбр
Хоккей, В мире, Италия, США, Милан, Кэш Патель, ФБР
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКэш Патель
Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кэш Патель. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель отправился в Италию за 75 тысяч долларов на самолёте ведомства, чтобы посмотреть хоккейный матч на зимней Олимпиаде, сообщает телеканал MS Now со ссылкой на осведомленные источники.
"Директор ФБР Кэш Патель сегодня вылетел на самолёте Gulfstream ФБР в Италию на зимние Олимпийские игры, чтобы посмотреть один из своих любимых видов спорта - мужской хоккей… По оценкам государственных ведомств, для налогоплательщиков США каждый час полёта самолета ФБР Gulfstream обходится как минимум в 5,000 долларов, что означает, что поездка Пателя в Милан, вероятно, будет стоить до 75,000 долларов", - говорится в сообщении телеканала.
При этом представитель ФБР Бен Уильямсон написал в соцсети X, что поездка Пателя не является личной, а была запланирована несколько месяцев назад и включает встречи с итальянскими правоохранительными органами.
В декабре телеканал MS Now сообщил, что ФБР приобрело бронированный BMW X5 для ежедневных поездок Пателя, и что якобы выбор BMW позволил сэкономить около миллиона долларов по сравнению с традиционными американскими Chevrolet Suburban.
Ранее Патель также предлагал купить для себя современный самолет, но из-за высокой цены закупку отменили.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Американские хоккеистки стали трехкратными чемпионками Игр
