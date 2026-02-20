Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом
13:07 20.02.2026
"Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом
"Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом
спорт, динамо (минск), ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл), лос-анджелес кингз, джордан уил
Хоккей, Спорт, Динамо (Минск), Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Лос-Анджелес Кингз, Джордан Уил
Игрок ХК "Динамо" Джордан Уил. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канадский нападающий Джордан Уил продлил контракт с московским "Динамо" на два года, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый контракт Уила носит односторонний характер и рассчитан до 31 мая 2028 года.
Уилу 33 года. Он выступает за "Динамо" с 2022 года, один сезон (2021/22) провел в казанском "Ак Барсе". В текущем сезоне Уил является лучшим бомбардиром "Динамо" с 46 (12+34) очками в 57 матчах. Всего в его активе 275 (95+180) очков в 326 играх в КХЛ. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Уил выступал за "Лос-Анджелес Кингз", "Филадельфию Флайерз", "Аризону Койотис" и "Монреаль Канадиенс", проведя 218 матчей и набрав 69 (32+37) очков.
Дмитрий Квартальнов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Квартальнов отправится с "Динамо" на выезд на фоне слухов об отставке
ХоккейСпортДинамо (Минск)Ак БарсКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)Лос-Анджелес КингзДжордан Уил
 
