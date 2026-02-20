https://ria.ru/20260220/dzhordan-2075744348.html
"Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом
"Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом
Канадский нападающий Джордан Уил продлил контракт с московским "Динамо" на два года, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом
Московское "Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом Уилом