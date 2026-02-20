Главу Ассоциации футбола Аргентины вызвали на допрос

В середине декабря сенатор, экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич подала жалобу в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с требованием расследовать деятельность Тапии. Она считает необходимым, в частности, расследовать, на что направляются средства от рекламы, почему премии за победу в местных чемпионатах меньше, чем расходы Тапии на полеты по всему миру, кто и как управляет долгами клубов.