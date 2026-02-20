https://ria.ru/20260220/dopros-2075658024.html
Главу Ассоциации футбола Аргентины вызвали на допрос
Суд вызвал на допрос главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапию из-за неуплаты соцвзносов, сообщил телеканал TN. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T07:37:00+03:00
аргентина
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Суд вызвал на допрос главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапию из-за неуплаты соцвзносов, сообщил телеканал TN.
"Судья Диего Амаранте вызвал на допрос главу AFA
Клаудио Тапию и казначея ассоциации Пабло Товигино в рамках дела о невыплате соцвзносов. Также им запрещено покидать страну", - говорится в сообщении.
Допрос Тапии состоится 5 марта.
Ранее прокуратура обвинила его в неуплате соцвзносов на сумму более 13 миллионов долларов.
В декабре 2025 года в Аргентине
разразился коррупционный скандал, связанный с AFA. Подозрения касаются руководящих лиц - главы организации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигино и заместителя главы финансового департамента организации Лусиано Накиса. Ведётся расследование о праве собственности на поместье площадью 10 гектаров в городе Пилар и на находящиеся там вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 ретроавтомобилей.
В середине декабря сенатор, экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич подала жалобу в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с требованием расследовать деятельность Тапии. Она считает необходимым, в частности, расследовать, на что направляются средства от рекламы, почему премии за победу в местных чемпионатах меньше, чем расходы Тапии на полеты по всему миру, кто и как управляет долгами клубов.