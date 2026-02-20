Рейтинг@Mail.ru
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 20.02.2026 (обновлено: 00:47 21.02.2026)
https://ria.ru/20260220/chehija-2075901239.html
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за участия спортсменов из РФ и Белоруссии, сообщил Паралимпийский комитет республики. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-20T23:45:00+03:00
2026-02-21T00:47:00+03:00
в мире
чехия
италия
россия
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048965753_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5686c6fb640fd43f56d3f9fff806e953.png
https://ria.ru/20260219/paralimpiada-2075504879.html
чехия
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048965753_145:0:1045:675_1920x0_80_0_0_f36789ee1c9981d36f984eb2e194c524.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, чехия, италия, россия, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
В мире, Чехия, Италия, Россия, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян

Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за участия россиян

© Фото : Пресс-служба IPCМедали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Пресс-служба IPC
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Читать в
MaxДзен
БРАТИСЛАВА, 20 фев - РИА Новости. Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за участия спортсменов из РФ и Белоруссии, сообщил Паралимпийский комитет республики.
«

"Мы не будем участвовать в церемонии открытия ни в какой форме", - говорится в заявлении на сайте комитета в пятницу.

Такой шаг комитет объяснил несогласием с участием в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном впервые с 2014 года.
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми
19 февраля, 15:29
 
В миреЧехияИталияРоссияПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала