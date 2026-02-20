https://ria.ru/20260220/chehija-2075901239.html
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за участия спортсменов из РФ и Белоруссии, сообщил Паралимпийский комитет республики. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
чехия
италия
россия
Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за участия россиян