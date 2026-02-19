СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России

МИЛАН, 19 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после протестов Киева предложил не давать визы сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде, пишет в четверг газета Repubblica.

На заседании Совмина министр спорта Италии Андреа Абоди и глава минфина Джанкарло Джорджетти выразили надежду на то, что Международный паралимпийский комитет еще пересмотрит решение, а россияне и белорусы будут выступать под нейтральными флагами.