СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России

МИЛАН, 19 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после протестов Киева предложил не давать визы сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде, пишет в четверг газета Repubblica.
Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА Новости, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. В свою очередь МИД и министерство молодежи и спорта Украины угрожает бойкотировать Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
18 февраля, 23:53
По данным издания, эта тема обсуждалась на состоявшемся в среду заседании Совета министров Италии. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала проблему серьезной, отметив, что "вину возложат" на итальянскую сторону, хотя в этом случае окончательное решение принимает не она.
"Один из вариантов предложен министром иностранных дел Антонио Таяни. Он звучит примерно так: не выдавать визы, по крайней мере, сопровождающим. Даже если там инвалиды", - говорится в статье.
На заседании Совмина министр спорта Италии Андреа Абоди и глава минфина Джанкарло Джорджетти выразили надежду на то, что Международный паралимпийский комитет еще пересмотрит решение, а россияне и белорусы будут выступать под нейтральными флагами.
"Однако маловероятно, что последует какой-либо откат назад", - пишет Repubblica.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.