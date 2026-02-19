Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
11:23 19.02.2026
СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России
СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после протестов Киева предложил не давать визы сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде,... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T11:23:00+03:00
2026-02-19T11:23:00+03:00
РИА Новости Спорт
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/99645/41/996454116_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_d02a712f1026fa0123aa9e2a358c2933.jpg
в мире, италия, киев, россия, антонио таяни, джорджа мелони, министерство молодежи и спорта украины, паралимпийские игры
В мире, Италия, Киев, Россия, Антонио Таяни, Джорджа Мелони, Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийские игры
СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России

Repubblica: МИД Италии предложил не дать визы сопровождающим паралимпийцев из РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги IPC и ПКР
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги IPC и ПКР. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 19 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после протестов Киева предложил не давать визы сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде, пишет в четверг газета Repubblica.
Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА Новости, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. В свою очередь МИД и министерство молодежи и спорта Украины угрожает бойкотировать Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Польша проигнорирует открытие Паралимпийских игр из-за россиян
18 февраля, 23:53
По данным издания, эта тема обсуждалась на состоявшемся в среду заседании Совета министров Италии. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала проблему серьезной, отметив, что "вину возложат" на итальянскую сторону, хотя в этом случае окончательное решение принимает не она.
"Один из вариантов предложен министром иностранных дел Антонио Таяни. Он звучит примерно так: не выдавать визы, по крайней мере, сопровождающим. Даже если там инвалиды", - говорится в статье.
На заседании Совмина министр спорта Италии Андреа Абоди и глава минфина Джанкарло Джорджетти выразили надежду на то, что Международный паралимпийский комитет еще пересмотрит решение, а россияне и белорусы будут выступать под нейтральными флагами.
"Однако маловероятно, что последует какой-либо откат назад", - пишет Repubblica.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Дегтярев рассказал о составе российской делегации на Паралимпиаде в Италии
18 февраля, 16:54
 
В миреИталияКиевРоссияАнтонио ТаяниДжорджа МелониМинистерство молодежи и спорта УкраиныПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
