В IIHF признали судейскую ошибку в матче Чехии и Канады

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Судейская бригада допустила ошибку в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира между сборными Чехии и Канады, не зафиксировав нарушение численного состава в эпизоде с третьей шайбой чехов, приводит слова представителя Международной федерации хоккея (IIHF) журналист Пьер Лебрюн в соцсети X.
Встреча состоялась в среду и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 4:3. На 53-й минуте нападающий сборной Чехии Ондржей Палат вывел свою команду вперед, сделав счет 3:2. При этом в момент взятия ворот на льду находились как минимум шесть полевых игроков чешской сборной, однако арбитры не зафиксировали нарушение численного состава. После гола шестеро полевых приняли участие в праздновании на льду.
Olympic Games Final Stage
18 февраля 2026 • начало в 18:40
Закончен в OT
03:05 • Macklin Celebrini
32:16 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Macklin Celebrini)
56:33 • Ник Сузуки
61:22 • Митчелл Марнер
(Macklin Celebrini, Томас Харли)
08:34 • Лукаш Седлак
(Роман Червенка, Радко Гудас)
14:49 • Давид Пастрняк
(Филип Хронек, Роман Червенка)
52:18 • Ондржей Палат
"Мы запросили у IIHF комментарий по поводу пропущенного нарушения численного состава в эпизоде с голом, после которого счет стал 3:2. Представитель организации заявил, что момент был пересмотрен и, по его словам, там действительно была допущена ошибка. В IIHF подчеркнули, что для этого турнира проводился тщательный отбор арбитров и на нем работают лучшие судьи, однако ошибки все же случаются. Представитель добавил, что в данный момент все стороны сосредоточены на оставшейся части турнира", - сообщил Лебрюн.