В IIHF признали судейскую ошибку в матче Чехии и Канады
17:41 19.02.2026 (обновлено: 17:54 19.02.2026)
В IIHF признали судейскую ошибку в матче Чехии и Канады
В IIHF признали судейскую ошибку в матче Чехии и Канады
Судейская бригада допустила ошибку в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира между сборными Чехии и Канады, не зафиксировав нарушение численного РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026
хоккей, международная федерация хоккея (iihf), зимние олимпийские игры 2026, ондржей палат, чехия, канада
Хоккей, Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026, Ондржей Палат, Чехия, Канада
В IIHF признали судейскую ошибку в матче Чехии и Канады

В IIHF признали судейскую ошибку с голом чехов в матче ОИ против сборной Канады

Хоккеист сборной Чехии Мартин Нечас на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Чехии Мартин Нечас на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Marton Monus
Хоккеист сборной Чехии Мартин Нечас на Олимпиаде-2026. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Судейская бригада допустила ошибку в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира между сборными Чехии и Канады, не зафиксировав нарушение численного состава в эпизоде с третьей шайбой чехов, приводит слова представителя Международной федерации хоккея (IIHF) журналист Пьер Лебрюн в соцсети X.
Встреча состоялась в среду и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 4:3. На 53-й минуте нападающий сборной Чехии Ондржей Палат вывел свою команду вперед, сделав счет 3:2. При этом в момент взятия ворот на льду находились как минимум шесть полевых игроков чешской сборной, однако арбитры не зафиксировали нарушение численного состава. После гола шестеро полевых приняли участие в праздновании на льду.
Olympic Games Final Stage
18 февраля 2026 • начало в 18:40
Закончен в OT
Канада
4 : 3
Чехия
03:05 • Macklin Celebrini
(Коннор Макдэвид)
32:16 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Macklin Celebrini)
56:33 • Ник Сузуки
(Девон Тоус, Сет Джарвис)
61:22 • Митчелл Марнер
(Macklin Celebrini, Томас Харли)
08:34 • Лукаш Седлак
(Роман Червенка, Радко Гудас)
14:49 • Давид Пастрняк
(Филип Хронек, Роман Червенка)
52:18 • Ондржей Палат
(Мартин Некаш, Томаш Гертл)
«
"Мы запросили у IIHF комментарий по поводу пропущенного нарушения численного состава в эпизоде с голом, после которого счет стал 3:2. Представитель организации заявил, что момент был пересмотрен и, по его словам, там действительно была допущена ошибка. В IIHF подчеркнули, что для этого турнира проводился тщательный отбор арбитров и на нем работают лучшие судьи, однако ошибки все же случаются. Представитель добавил, что в данный момент все стороны сосредоточены на оставшейся части турнира", - сообщил Лебрюн.
В полуфинале сборная Канады 20 февраля сыграет с командой Финляндии.
На Олимпиаде без сенсаций: звезды КХЛ сразятся с Америкой
На Олимпиаде без сенсаций: звезды КХЛ сразятся с Америкой
Хоккей
 
