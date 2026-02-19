https://ria.ru/20260219/makhachev--2075488670.html
Махачев признался, что уже пару лет его не беспокоит финансовый вопрос
Махачев признался, что уже пару лет его не беспокоит финансовый вопрос
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что уже два года его не беспокоит денежный вопрос. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
единоборства
спорт
ufc
ислам махачев
смешанные боевые искусства (мма)
