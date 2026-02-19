Рейтинг@Mail.ru
Махачев признался, что уже пару лет его не беспокоит финансовый вопрос - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
14:35 19.02.2026
Махачев признался, что уже пару лет его не беспокоит финансовый вопрос
Махачев признался, что уже пару лет его не беспокоит финансовый вопрос
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что уже два года его не беспокоит денежный вопрос. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Махачев признался, что уже пару лет его не беспокоит финансовый вопрос

Махачев заявил, что уже два года его не беспокоит вопрос финансов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Иван Орехов. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что уже два года его не беспокоит денежный вопрос.
В мае 2025 года Махачев освободил титул UFC в легком весе. В ноябре уроженец Дагестана победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Махачев стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC, и, одержав 16-й триумф подряд, повторил рекорд промоушена по продолжительности победной серии.
"Вопрос финансовой составляющей для меня пару лет как позади", - сказал Махачев в разговоре с журналистами.
"Они хотят уличную драку": Махачев об увольнениях бойцов UFC
