"Они хотят уличную драку": Махачев об увольнениях бойцов UFC
Единоборства
 
10:28 19.02.2026 (обновлено: 14:29 19.02.2026)
"Они хотят уличную драку": Махачев об увольнениях бойцов UFC
"Они хотят уличную драку": Махачев об увольнениях бойцов UFC - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Они хотят уличную драку": Махачев об увольнениях бойцов UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА), обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что изменение... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Единоборства
Единоборства, Спорт, Ислам Махачев, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА)
"Они хотят уличную драку": Махачев об увольнениях бойцов UFC

Махачев: UFC делает ставку на зрелища, спортсмены должны подстраиваться

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Иван Орехов. Российский боец смешанных единоборств (ММА), обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что изменение политики промоушена в пользу зрелищных поединков объясняется опытом руководства организации, и спортсмены должны подстраиваться под новые реалии.
Ранее СМИ сообщали, что в связи с новым контрактом с Paramount UFC начали делать ставку на ярких спортсменов и увольнять бойцов с незрелищным стилем.
«
"Мое личное мнение: в UFC бывает такое, что разуму не поддается, почему одного бойца уволили, а второму не дали титульный шанс. Но мы должны согласиться, что на протяжении стольких лет UFC держит уровень, проводит интересные бои, выплачивает большие гонорары, собирает полные стадионы. Надо отдать им должное – может, мы многое не понимаем, но они однозначно знают лучше нас, что им делать. Если они нас будут слушать, то, как и остальные лиги, будут двигаться на начальном уровне", – сказал Махачев в разговоре с журналистами.
"Я уже говорил ребятам в своем зале: надо выходить драться. Дагестанцы, которые всех выигрывают, но не разговаривают по-английски и не раскачивают бои, - такие атлеты малоинтересны UFC. Они хотят уличную драку. Есть примеры, когда у человека 6-7 поражений, но он выходит и дерется", - добавил спортсмен.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Неуважение к другим": Махачев объяснил, почему не стал удерживать пояс UFC
25 июня 2025, 23:43
 
