"Они хотят уличную драку": Махачев об увольнениях бойцов UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА), обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что изменение... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T10:28:00+03:00
2026-02-19T10:28:00+03:00
2026-02-19T14:29:00+03:00
единоборства
спорт
ислам махачев
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
Махачев: UFC делает ставку на зрелища, спортсмены должны подстраиваться
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Иван Орехов. Российский боец смешанных единоборств (ММА), обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что изменение политики промоушена в пользу зрелищных поединков объясняется опытом руководства организации, и спортсмены должны подстраиваться под новые реалии.
Ранее СМИ сообщали, что в связи с новым контрактом с Paramount UFC
начали делать ставку на ярких спортсменов и увольнять бойцов с незрелищным стилем.
«
"Мое личное мнение: в UFC бывает такое, что разуму не поддается, почему одного бойца уволили, а второму не дали титульный шанс. Но мы должны согласиться, что на протяжении стольких лет UFC держит уровень, проводит интересные бои, выплачивает большие гонорары, собирает полные стадионы. Надо отдать им должное – может, мы многое не понимаем, но они однозначно знают лучше нас, что им делать. Если они нас будут слушать, то, как и остальные лиги, будут двигаться на начальном уровне", – сказал Махачев
в разговоре с журналистами.
"Я уже говорил ребятам в своем зале: надо выходить драться. Дагестанцы, которые всех выигрывают, но не разговаривают по-английски и не раскачивают бои, - такие атлеты малоинтересны UFC. Они хотят уличную драку. Есть примеры, когда у человека 6-7 поражений, но он выходит и дерется", - добавил спортсмен.