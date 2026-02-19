Рейтинг@Mail.ru
Без российских хоккеистов неинтересно смотреть Игры, заявил Кожевников
11:22 19.02.2026
Без российских хоккеистов неинтересно смотреть Игры, заявил Кожевников
Без российских хоккеистов неинтересно смотреть Игры, заявил Кожевников

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что ему неинтересно смотреть хоккей на Играх в Италии в отсутствие сборной России.
Олимпиада продлится до 22 февраля. Команду России не допустили до турнира. Ранее нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не следит за результатами Олимпиады.
"Я не смотрю Олимпиаду вообще. Без наших мне совершенно неинтересно смотреть. Даже эмоции отдавать некому", - сказал Кожевников.
Полуфинальные игры олимпийского хоккейного турнира пройдут 20 февраля. В первом матче канадцы сыграют против финнов, другой финалист определится по итогам встречи между сборными США и Словакии.
На Олимпиаде без сенсаций: звезды КХЛ сразятся с Америкой
