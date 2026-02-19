https://ria.ru/20260219/koskoe-2075487135.html
Баскетболист "Автодора" получил сотрясение мозга
Баскетболист "Автодора" получил сотрясение мозга - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Баскетболист "Автодора" получил сотрясение мозга
Белорусский форвард саратовского "Автодора" Даниил Коско выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T14:29:00+03:00
2026-02-19T14:29:00+03:00
2026-02-19T14:36:00+03:00
баскетбол
спорт
единая лига втб
бк автодор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_01315fd3b49f9e28710d9a80632abb9d.jpg
https://ria.ru/20260218/basketbol-2075317343.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ef977601144ee56f62bcd27e8f7fe12e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, единая лига втб, бк автодор
Баскетбол, Спорт, Единая Лига ВТБ, БК Автодор
Баскетболист "Автодора" получил сотрясение мозга
Баскетболист Коско получил сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок