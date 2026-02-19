Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист "Автодора" получил сотрясение мозга
Баскетбол
 
14:29 19.02.2026
Баскетболист "Автодора" получил сотрясение мозга
Баскетболист "Автодора" получил сотрясение мозга
спорт, единая лига втб, бк автодор
Баскетбол, Спорт, Единая Лига ВТБ, БК Автодор
Баскетболист "Автодора" получил сотрясение мозга

Баскетболист Коско получил сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Белорусский форвард саратовского "Автодора" Даниил Коско выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Коско получил травму в результате столкновения с соперником в гостевом матче регулярного чемпионата против красноярского "Енисея", который состоялся во вторник и завершился победой хозяев (85:64).
Форвард пропустит как минимум один матч - с казанским УНИКСом 21 февраля. Точные сроки восстановления игрока станут известны позднее.
Коско 21 год. В текущем сезоне он провел 13 матчей, в которых в среднем набирал 5,7 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 1,5 голевой передачи. В воскресенье баскетболист принял участие в конкурсе бросков сверху на Матче звезд Единой лиги ВТБ.
Баскетболисты Нижнего Новгорода в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Нижний Новгород" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
