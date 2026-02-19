Дубль Комтуа помог московскому "Динамо" обыграть "Сочи" в КХЛ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Дублем отметился Максим Комтуа (4-я и 27-я минуты), шайбы также забросили Даниил Пыленков (9) и Игорь Ожиганов (55). Ассистировавший Пыленкову Дилан Сикьюра продлил свою результативную серию (4 гола + 1 передача) до четырех матчей. Вратарь "Динамо" Максим Моторыгин отразил 30 бросков, оформив пятый в сезоне и девятый в карьере в КХЛ шатаут.
Нападающий "Сочи" Уильям Биттен сыграл свой 100-й матч в КХЛ. Форвард "Динамо" Никита Гусев провел 650-ю встречу в регулярных чемпионатах, а его одноклубник Антон Слепышев достиг аналогичной отметки в карьере в КХЛ.
"Динамо" одержало четвертую победу подряд. Команда, набрав 68 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Сочи" с 40 баллами располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче "Сочи" 23 февраля примет московский ЦСКА, днем позднее "Динамо" в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом".
