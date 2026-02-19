Дубль Комтуа помог московскому "Динамо" обыграть "Сочи" в КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Дублем отметился Максим Комтуа (4-я и 27-я минуты), шайбы также забросили Даниил Пыленков (9) и Игорь Ожиганов (55). Ассистировавший Пыленкову Дилан Сикьюра продлил свою результативную серию (4 гола + 1 передача) до четырех матчей. Вратарь "Динамо" Максим Моторыгин отразил 30 бросков, оформив пятый в сезоне и девятый в карьере в КХЛ шатаут.