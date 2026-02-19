Тренер сборной Чехии раскритиковал судейство после поражения Канаде

Встреча прошла в среду и завершилась поражением чехов в овертайме со счетом 3:4. По ходу матча команда Рулика лидировала со счетом 2:1 и 3:2. Перед третьим голом в ворота канадцев на льду находилось шесть полевых игроков сборной Чехии, однако арбитры не заметили нарушения численного состава. По итогам матча чешские хоккеисты получили шесть минут штрафа, канадцы - четыре.

"Я этого не понимаю. У меня такое чувство, будто все боятся Канады, боятся случайно что-нибудь свистнуть. Мы играли против шестерых. В этом плане турнир для меня несправедлив. Состав арбитров из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Европы был совершенно неудачным, потому везде судят по-своему", - приводит слова Рулика hokej.cz.

"Мы хотим, чтобы судили честно. Нам это не нравится. Но я говорю обо всех матчах. Я совершенно этого не понимаю: нас удаляют за все, а сопернику прощают. Была ситуация, когда мы играли со сборной Швейцарии, Мартин Нечас шел в центр площадки, швейцарец схватил его за шею клюшкой и повалил на спину. Это был фол, возможно, даже на пять минут. Я этого не понимаю. Мне просто ужасно жаль ребят", - добавил он.