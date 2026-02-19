https://ria.ru/20260219/khokkey-2075387055.html
Тренер сборной Чехии раскритиковал судейство после поражения Канаде
Тренер сборной Чехии раскритиковал судейство после поражения Канаде
Тренер сборной Чехии раскритиковал судейство после поражения Канаде
Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик раскритиковал судейство на хоккейном турнире Олимпийских игр в Италии после поражения от команды Канады в...
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
канада
чехия
Тренер сборной Чехии раскритиковал судейство после поражения Канаде
Тренер сборной Чехии раскритиковал судейство после поражения канадцам
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик раскритиковал судейство на хоккейном турнире Олимпийских игр в Италии после поражения от команды Канады в четвертьфинале.
Встреча прошла в среду и завершилась поражением чехов в овертайме со счетом 3:4. По ходу матча команда Рулика лидировала со счетом 2:1 и 3:2. Перед третьим голом в ворота канадцев на льду находилось шесть полевых игроков сборной Чехии, однако арбитры не заметили нарушения численного состава. По итогам матча чешские хоккеисты получили шесть минут штрафа, канадцы - четыре.
«
"Я этого не понимаю. У меня такое чувство, будто все боятся Канады, боятся случайно что-нибудь свистнуть. Мы играли против шестерых. В этом плане турнир для меня несправедлив. Состав арбитров из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Европы был совершенно неудачным, потому везде судят по-своему", - приводит слова Рулика hokej.cz.
"Мы хотим, чтобы судили честно. Нам это не нравится. Но я говорю обо всех матчах. Я совершенно этого не понимаю: нас удаляют за все, а сопернику прощают. Была ситуация, когда мы играли со сборной Швейцарии, Мартин Нечас шел в центр площадки, швейцарец схватил его за шею клюшкой и повалил на спину. Это был фол, возможно, даже на пять минут. Я этого не понимаю. Мне просто ужасно жаль ребят", - добавил он.
Сборная Чехии является победителем Олимпийских игр 1998 года. Хоккейный турнир Олимпиады в Италии завершится 22 февраля.