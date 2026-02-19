На Олимпиаде без сенсаций: звезды КХЛ сразятся с Америкой

Сборная Финляндии совершила победный камбэк и переиграла Швейцарию, а команда США добили Швецию в равном матче. На Олимпиаде-2026 определились все полуфинальные пары мужского хоккейного турнира.

Чемпионы едва не вылетели с Олимпиады

Четвертьфинальный раунд плей-офф мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх — 2026 едва не ознаменовался грандиозной сенсацией: сборная Канады, которая считается одним из главных претендентов на золотые медали, была невероятно близка к громкому провалу, но лишь по стечению обстоятельств драматически спаслась и обыграла команду Чехии в овертайме (4:3 ОТ). Неудивительно, что на фоне столь эмоционального и, пожалуй, самого яркого матча за весь олимпийский турнир большим вниманием было обделено противостояние финнов и швейцарцев.

А ведь в их очном матче, в котором была разыграна третья за игровой день путевка в полуфинал, тоже нашлось место и драме, и громкой сенсации, до которой команды немного не дотянули.

Пока канадцы спасались на льду арены "Санта-Джулия" от оглушительного поражения в игре с чехами, команда Швейцарии, попавшая в плей-офф благодаря успеху в квалификационном раунде, была очень близка к тому, чтобы оставить Игры-2026 в Италии без последних победителей олимпийского хоккейного турнира. Сборная Финляндии, которая напрямую попала в четвертьфинал в качестве лучшей команды среди занявших вторые места в своих группах, либо оказалась не готова к сопротивлению швейцарцев, либо рассчитывала пройти в следующий раунд, что называется, вполноги. На деле же финны получили смачный удар под дых.

Швейцарцы провели мощный первый период и выиграли его с большим запасом. И самое главное — результативно. После удачного дебюта подопечные Патрика Фишера, которого летом сватали в ярославский "Локомотив" на замену Игорю Никитину на посту главного тренера действующих обладателей Кубка Гагарина, в середине периода организовали два гола в течение минуты. Счет открыл Дамьен Риа, получивший от голкипера финской сборной Юусе Сароса неожиданный подарок: вратарь финнов убежал за ворота, чтобы сыграть на перехвате, но вместо этого ошибся в передаче и потерял равновесие, после чего Риа моментально точно бросил по пустым воротам с острого угла. Следом свое слово сказал Нино Нидеррайтер, завершивший скоростную атаку мощным броском из левого круга вбрасывания и отправившего шайбу в дальнюю "девятку".

Таким ударом финская сборная была буквально ошарашена. В попытке вернуться в игру стали играть внимательнее и сконцентрированнее, дорожить шайбой и искать пути к чужим воротам, в которых очень классно и уверенно играл Леонардо Дженони. Во втором периоде швейцарскому вратарю пришлось изрядно поработать, но больших проблем он не испытывал — со всеми бросками финских хоккеистов он изящно справлялся. В третьем периоде швейцарцы попытались выровнять игру. Им это действительно удавалось: Дженони играл надежно, а его товарищи успевали создавать новые моменты у ворот Сароса, на оборону которых финские защитники махнули рукой. Все шло к тому, что чемпионы Пекина-2022 прекратят борьбу за медали и уступят этот путь швейцарцам, но нет.

Эпизод матча Финляндия - Швейцария на Олимпиаде-2026

За шесть минут до конца основного времени одна из главных звезд сборной Финляндии Себастьян Ахо в одиночку создал и реализовал момент: на исполнительском мастерстве он, сместившись с правого края в центр, поймал защитника на неудобном положении и в нужный момент прицельно бросил в дальний угол без шансов для Дженони. Этим голом Ахо подарил матчу нервную и эмоциональную концовку, которая осталась за финнами. Дженони стоял на голове и как мог спасал победу для сборной Швейцарии, но чуть более чем за минуту до сирены его мощным броском "прошил" подключившийся к атаке защитник Миро Хейсканен, за которым не углядели швейцарцы. Решение тренерского штаба Антти Пеннанена снять вратаря в пользу шестого полевого игрока полностью оправдало себя.

Как и в матче Канада — Чехия, в противостоянии Финляндия — Швейцария все решилось в овертайме. Швейцарцы, на протяжении почти всего матча игравшие дисциплинированно и внимательно, допустили обидную ошибку на пересменке. Финны технично подловили их на этом, и Антон Лунделль классной передачей вывел Арттури Лехконена один на один с Дженони. Лехконен свой момент реализовал и вывел в полуфинал финнов, оформивших победный камбэк.

Хоккеисты сборной Финляндии на Олимпиаде-2026

США избежали провала

Последняя путевка в медальный раунд олимпийского турнира была разыграна в матче США — Швеция. Если в предыдущих трех играх имелся хотя бы номинальный фаворит, и в плане результатов (но не хода самих матчей) никаких сенсаций не произошло, то в противостоянии американцев со шведами дать уверенный прогноз на исход было труднее всего. С одной стороны, сборная США приехала в Италию в качестве одних из главных претендентов на золото, а в групповом этапе без особых трудностей добыли три победы из трех и выиграли свой квартет. С другой, команда Швеции, попавшая в плей-офф через квалификационный раунд, на Олимпиаде-2026 до встречи с американцами не показала своего полного потенциала и, напротив, сыграла с заметным резервом. Наконец, по числу представителей в НХЛ шведы американской сборной не уступают.

Непосредственно перед матчем сборная Швеции получила удар, откуда не ждали: лидер команды и один из самых звездных защитников в мире, а также одноклубник Андрея Василевского и Никиты Кучерова, капитан "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман выбыл из строя из-за травмы. Опытный швед получил повреждение во время разминки перед игрой и, несмотря на попадание в заявку, матч пропустил. При этом Хедман выразил личное желание присутствовать на скамейке и быть с командой во время игры.

Несмотря на серьезную кадровую потерю, шведская сборная на равных билась с американцами. В дебюте встречи "звездно-полосатые" были активнее, но "Тре Крунур" здорово сдержали стартовый натиск подопечных Майка Саливана, а затем и сами создали несколько опасных моментов у ворот Коннора Хеллебайка. Команды обменивались напряженными атаками, но вместе с этим старались действовать максимально осторожно, чтобы исключить ошибку — в таких играх даже один недочет может повлиять на исход всего матча.

Результативная ошибка случилась, едва был перейден экватор игры. С началом второй половины второго периода американцы осели в чужой зоны, и после мощного наброса Джека Хьюза от синей линии лучше всех перед воротами сыграл Дилан Ларкин: американский форвард здорово подставил клюшку, от которой шайба пролетела мимо Якоба Маркстрема, и оказалась в сетке. Американцы искали счастье, создавая трафик перед чужими воротами, и они своего добились.

Хоккеист сборной США Дилан Ларкин празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026

Выполнив задачу минимум, команда Майка Саливана сделала акцент на сохранении результата. Причем им не приходилось для этого ставить так называемый автобус: американцы довольно академично, в то же время уверенно встречали соперника у синей линии и ожидали грубых ошибок у шведов, которым с каждой минутой приходилось торопиться и искать альтернативу. У "Тре Крунур" был, например, классный шанс отличиться при игре в большинстве, но, разыгрывая момент "до верного", Филип Форсберг вместо броска из правого круга вбрасывания пытался найти передачей на противоположной стороне Мику Зибанежада, перед которым был открыт пустой угол ворот. Но этот пас технично прервал Брок Фэйбер. Впрочем, свой момент Зибанежад все-таки дождался.

Едва шведы оставили ворота пустыми и выпустили на площадку шестого полевого игрока, как Зибанежад запустил ракету из левого круга вбрасывания и оставил Хеллебайка не у дел. 1:1 — шведская сборная отыгралась за 91 секунду до конца третьего периода и перевела игру в овертайм.

Хоккеисты сборной Швеции празднуют гол в матче против США на Олимпиаде-2026

Но несмотря на то, что в дополнительной 10-минутке при игре в формате "3 на 3" шведы создавали интересные подходы к чужим воротам, они не делали главного — не бросали по ним. Американцы же с начала овертайма пять раз проверили Маркстрема, а на шестой все-таки вколотили победную шайбу. Куинн Хьюз, ставший в этом сезоне одноклубником Кирилла Капризова в "Миннесоте Уайлд", продвинулся вперед от синей линии в чужой зоне и мощно пальнул по воротам без шансов для шведского вратаря, добыв для сборной США победу.

Хоккеисты сборной США празднуют победу в матче против Швеции на Олимпиаде-2026

