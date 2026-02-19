Сделавшего покер игрока признали лучшим футболистом недели в ЛЧ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полузащитник английского футбольного клуба "Ньюкасл" Энтони Гордон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира.
В среду "Ньюкасл" в гостях обыграл азербайджанский "Карабах" со счетом 6:1 в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Гордон забил четыре мяча, дважды реализовав пенальти.
18 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
54’ • Эльвин Джафаркулиев
(Абделла Зубир)
03’ • Энтони Гордон
(Дэн Берн)
08’ • Малик Тьяу
32’ • Энтони Гордон (П)
33’ • Энтони Гордон
45’ • Энтони Гордон (П)
72’ • Джейкоб Мерфи
В голосовании англичанин обошел полузащитника французского "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ, нападающего немецкого "Байера" Патрика Шика и форварда норвежского "Будё-Глимта" Каспера Хёга.
Гордону 24 года, он выступает за "Ньюкасл" с 2023 года. За это время футболист провел в составе команды 142 матча и забил 36 мячей, став обладателем Кубка английской лиги. В активе полузащитника также 16 встреч и два гола за сборную Англии.