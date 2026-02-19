Рейтинг@Mail.ru
Игрок ЦСКА вошел в десятку лучших вингеров до 21 года не из топ-5 лиг
18:27 19.02.2026 (обновлено: 19:02 19.02.2026)
Игрок ЦСКА вошел в десятку лучших вингеров до 21 года не из топ-5 лиг
Кирилл Глебов из московского ЦСКА по количеству голевых действий за 90 минут вошел в десятку лучших крайних нападающих в возрасте до 21 года, выступающих вне... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
спорт, кирилл глебов, пфк цска
Футбол, Спорт, Кирилл Глебов, ПФК ЦСКА
Игрок ЦСКА вошел в десятку лучших вингеров до 21 года не из топ-5 лиг

Глебов вошел в десятку лучших вингеров по числу голов и передач не из топ-5 лиг

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКирилл Глебов
Кирилл Глебов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Кирилл Глебов. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кирилл Глебов из московского ЦСКА по количеству голевых действий за 90 минут вошел в десятку лучших крайних нападающих в возрасте до 21 года, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира, согласно версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Анализ проведен среди футболистов, не выступающих в клубах сильнейших лиг мира (Англия, Испания, Германия, Франция, Италия). Глебов занял восьмое место. Он совершает 0,50 голевого действия в среднем за 90 игровых минут.
Десятка выглядит следующим образом: 1. Мика Годтс ("Аякс", 0,88), 2. Керим Алайбегович ("Зальцбург", 0,63), 3. Мамаду Диакон ("Брюгге", 0,61), 4. Франц Этан Мейхтри ("Тун", 0,61), 5. Жеовани Кенда ("Спортинг", 0,60), 6. Принс Амоако Джуниор ("Норшелланн", 0,55), 7. Виллиам Гомес ("Порту", 0,51), 8. Кирилл Глебов (ЦСКА, 0,50), 9. Эсмир Байрактаревич (ПСВ, 0,48), 10. Николаус Вурмбранд ("Рапид", 0,45).
Глебову 20 лет, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе московской команды вингер завоевал два Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне сыграл 23 матча и забил шесть мячей. В активе Глебова две встречи за сборную России.
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды
