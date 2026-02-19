Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" поздравил ски-альпиниста Филиппова с медалью Олимпиады - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:14 19.02.2026 (обновлено: 17:43 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/filippov-2075542890.html
"Спартак" поздравил ски-альпиниста Филиппова с медалью Олимпиады
"Спартак" поздравил ски-альпиниста Филиппова с медалью Олимпиады - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Спартак" поздравил ски-альпиниста Филиппова с медалью Олимпиады
Московский "Спартак" поздравил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T17:14:00+03:00
2026-02-19T17:43:00+03:00
спорт
никита филиппов
зимние олимпийские игры 2026
футбол
спартак москва
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_dc41007ffbd968f8dfaea90d08276c1e.jpg
https://ria.ru/20260219/mok-2075519878.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:223:960:943_1920x0_80_0_0_b4b65d02c47ec6c9ea2310be2fdba6fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026, спартак москва, ски-альпинизм
Спорт, Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026, Футбол, Спартак Москва, Ски-альпинизм
"Спартак" поздравил ски-альпиниста Филиппова с медалью Олимпиады

"Спартак" поздравил ски-альпиниста Никиту Филиппова с серебром на Олимпиаде

© Фото : Telegram-канал Никиты ФилипповаРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Telegram-канал Никиты Филиппова
Российский ски-альпинист Никита Филиппов . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" поздравил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Италии.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. 23-летний спортсмен выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года. По окончании соревнований состоялась церемония награждения призеров. Филиппов, а также ставший олимпийским чемпионом испанец Ориоль Кардона Коль и финишировавший третьим француз Тибо Ансельме получили награды из рук вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) бельгийского барона Пьера-Оливье Бекерс-Вьежана.
Ранее Филиппов отмечал, что с детства болеет за "красно-белых". По его словам, "Спартак" является его любимым футбольным клубом, а в юности он сам занимался футболом.
«
"Болельщик "Спартака" Никита Филиппов завоевал серебро на Олимпиаде-2026. Никита, поздравляем! Гордимся твоим успехом", - говорится в публикации на странице "Спартака" в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
МОК объяснил, почему россияне не получили смартфоны на Олимпиаде
Вчера, 16:15
 
ФутболСпортНикита ФилипповЗимние Олимпийские игры 2026Спартак МоскваСки-альпинизм
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала