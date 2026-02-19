https://ria.ru/20260219/dopusk-2075493904.html
В МОК отреагировали на решение о допуске россиян с флагом к Паралимпиаде
19.02.2026
В МОК отреагировали на решение о допуске россиян с флагом к Паралимпиаде
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя допуск российских спортсменов с флагом и гимном до Паралимпийских... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Адамс назвал IPC независимой организацией после вопроса о допуске России к Играм
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя допуск российских спортсменов с флагом и гимном до Паралимпийских игр, заявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) является независимой от МОК организацией, принимающей самостоятельные решения.
В сентябре в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Президент ПКР Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии.
"IPC - независимая организация, они собрали генеральную ассамблею и приняли такое решение. Это их решение", - заявил Адамс в четверг на брифинге МОК.
Глава операционной службы оргкомитета Игр-2026 Лука Касасса заявил, что по вопросам допуска российских и белорусских спортсменов следует обратиться к главе IPC Эндрю Парсонсу: "Задача оргкомитета - организовать Игры лучшим способом. Завтра здесь будет президент IPC, вы можете обсудить с ним эти вопросы".
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.