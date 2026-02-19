Рейтинг@Mail.ru
В МОК отреагировали на решение о допуске россиян с флагом к Паралимпиаде
14:52 19.02.2026
В МОК отреагировали на решение о допуске россиян с флагом к Паралимпиаде
В МОК отреагировали на решение о допуске россиян с флагом к Паралимпиаде
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя допуск российских спортсменов с флагом и гимном до Паралимпийских... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026
марк адамс, международный олимпийский комитет (мок), паралимпийский комитет россии (пкр), зимние олимпийские игры 2026
Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Паралимпийский комитет России (ПКР), Зимние Олимпийские игры 2026
В МОК отреагировали на решение о допуске россиян с флагом к Паралимпиаде

Адамс назвал IPC независимой организацией после вопроса о допуске России к Играм

© РИА Новости / Александр Вильф
Марк Адамс
Марк Адамс - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя допуск российских спортсменов с флагом и гимном до Паралимпийских игр, заявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) является независимой от МОК организацией, принимающей самостоятельные решения.
В сентябре в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Президент ПКР Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии.
«
"IPC - независимая организация, они собрали генеральную ассамблею и приняли такое решение. Это их решение", - заявил Адамс в четверг на брифинге МОК.
Глава операционной службы оргкомитета Игр-2026 Лука Касасса заявил, что по вопросам допуска российских и белорусских спортсменов следует обратиться к главе IPC Эндрю Парсонсу: "Задача оргкомитета - организовать Игры лучшим способом. Завтра здесь будет президент IPC, вы можете обсудить с ним эти вопросы".
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Заголовок открываемого материала