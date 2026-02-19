Бельгийский волейболист вернется в "Локомотив" после химиотерапии

«

"Я возвращаюсь в "Локомотив", где продолжу свою реабилитацию. Я надеюсь внести значимый вклад в текущем сезоне в этот замечательный клуб и команду, которые были рядом со мной все это время. Это был их осознанный выбор, и я всегда буду глубоко уважать и ценить его. Что еще важнее, это дало мне цель с самого начала, за что я еще больше благодарен", - написал Деру в Instagram*.