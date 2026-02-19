Бельгийский волейболист вернется в "Локомотив" после химиотерапии

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бельгийский волейболист новосибирского "Локомотива" Сэм Деру, которому ранее диагностировали онкологическое заболевание, заявил, что вернется в расположение клуба для продолжения реабилитации после курса химиотерапии.
В декабре "Локомотив" сообщил об обнаружении онкологического заболевания у 33-летнего доигровщика. Бельгиец прошел двухмесячный курс химиотерапии.
«
"Я возвращаюсь в "Локомотив", где продолжу свою реабилитацию. Я надеюсь внести значимый вклад в текущем сезоне в этот замечательный клуб и команду, которые были рядом со мной все это время. Это был их осознанный выбор, и я всегда буду глубоко уважать и ценить его. Что еще важнее, это дало мне цель с самого начала, за что я еще больше благодарен", - написал Деру в Instagram*.
«
"Мое тело все еще восстанавливается, и ему потребуется еще немного времени, но мой разум сильнее, чем когда-либо, и я живу с силой и благодарностью каждый день", - добавил спортсмен.
"Локомотив" с 20 победами при пяти поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона
4 января, 12:44