Бельгийский волейболист вернется в "Локомотив" после химиотерапии
Волейбол
 
18:54 19.02.2026 (обновлено: 19:08 19.02.2026)
Бельгийский волейболист вернется в "Локомотив" после химиотерапии
Бельгийский волейболист вернется в "Локомотив" после химиотерапии
спорт, локомотив (новосибирск)
Волейбол, Спорт, Локомотив (Новосибирск)
Бельгийский волейболист вернется в "Локомотив" после химиотерапии

Деру вернется в расположение "Локомотива" для реабилитации после химиотерапии

© ВК "Локомотив-Новосибирск"Сэм Деру
Сэм Деру. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бельгийский волейболист новосибирского "Локомотива" Сэм Деру, которому ранее диагностировали онкологическое заболевание, заявил, что вернется в расположение клуба для продолжения реабилитации после курса химиотерапии.
В декабре "Локомотив" сообщил об обнаружении онкологического заболевания у 33-летнего доигровщика. Бельгиец прошел двухмесячный курс химиотерапии.
«
"Я возвращаюсь в "Локомотив", где продолжу свою реабилитацию. Я надеюсь внести значимый вклад в текущем сезоне в этот замечательный клуб и команду, которые были рядом со мной все это время. Это был их осознанный выбор, и я всегда буду глубоко уважать и ценить его. Что еще важнее, это дало мне цель с самого начала, за что я еще больше благодарен", - написал Деру в Instagram*.
Волейбольный мяч
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Москве в мае
Вчера, 17:22
«
"Мое тело все еще восстанавливается, и ему потребуется еще немного времени, но мой разум сильнее, чем когда-либо, и я живу с силой и благодарностью каждый день", - добавил спортсмен.
Деру выступает за "Локомотив" с начала текущего сезона. В России он также играл в составе казанского "Зенита" и московского "Динамо". Бельгиец является четырехкратным чемпионом России (2021, 2023, 2024, 2025) и трехкратным обладателем Кубка страны (2020, 2022, 2023).
"Локомотив" с 20 победами при пяти поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дмитрий Мусэрский
Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона
4 января, 12:44
 
ВолейболСпортЛокомотив (Новосибирск)
 
