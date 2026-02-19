Рейтинг@Mail.ru
Футбол
Футбол
 
18:39 19.02.2026 (обновлено: 19:03 19.02.2026)
Футболист сборной Англии продлил контракт с "Арсеналом"
Футболист сборной Англии Букайо Сака продлил контракт с лондонским "Арсеналом", сообщается на сайте "канониров". РИА Новости Спорт, 19.02.2026
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
букайо сака
арсенал (лондон)
Футболист сборной Англии продлил контракт с "Арсеналом"

Полузащитник ФК "Арсенал" Букайо Сака
Полузащитник ФК Арсенал Букайо Сака - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"
Полузащитник ФК "Арсенал" Букайо Сака. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Футболист сборной Англии Букайо Сака продлил контракт с лондонским "Арсеналом", сообщается на сайте "канониров".
Срок нового соглашения 24-летнего вингера с клубом не сообщается. Отмечается, что контракт носит долгосрочный характер.
Ранее портал TEAMtalk сообщал, что по новому контракту футболист будет получать самую высокую зарплату в истории клуба. Также отмечалось, что соглашение будет рассчитано до 2031 года, а Сака будет получать 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Сака является воспитанником "Арсенала" и выступает за основную команду с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 34 матча и забил 8 мячей. Всего на его счету 297 матчей и 78 голов в составе "канониров". Вместе с клубом он выиграл Кубок Англии и дважды становился обладателем Суперкубка страны. Также в его активе 48 матчей и 14 забитых мячей в составе сборной Англии.
Игрок Арсенала Букайо Сака - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: Сака станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Арсенала"
20 декабря 2025, 01:11
 
Футбол Спорт АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Букайо Сака Арсенал (Лондон)
 
Матч-центр
 
