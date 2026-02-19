Рейтинг@Mail.ru
Адамс рассказал, какое наследие оставили Игры в Сочи - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/adams-2075496409.html
Адамс рассказал, какое наследие оставили Игры в Сочи
Адамс рассказал, какое наследие оставили Игры в Сочи - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Адамс рассказал, какое наследие оставили Игры в Сочи
Горнолыжная зона мирового класса показывает наследие Олимпийских игр 2014 года в Сочи, заявил журналистам директор по коммуникациям Международного олимпийского... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T14:58:00+03:00
2026-02-19T14:58:00+03:00
спорт
сочи
милан
рио-де-жанейро (город)
марк адамс
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071941356_0:443:2269:1719_1920x0_80_0_0_e79d1441a91ef14b05fee71abe9dd3f4.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072925754.html
сочи
милан
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071941356_0:346:2270:2048_1920x0_80_0_0_e2c7b051081ddf39d2b6466295e6681f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сочи, милан, рио-де-жанейро (город), марк адамс, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Сочи, Милан, Рио-де-Жанейро (город), Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК)
Адамс рассказал, какое наследие оставили Игры в Сочи

Адамс: горнолыжная зона мирового класса говорит о наследии Игр в Сочи

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время церемонии фотографирования с российскими призерами XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
Президент России Владимир Путин во время церемонии фотографирования с российскими призерами XXII зимних Олимпийских игр в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время церемонии фотографирования с российскими призерами XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Горнолыжная зона мирового класса показывает наследие Олимпийских игр 2014 года в Сочи, заявил журналистам директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
В четверг в Милане проходит брифинг МОК.
"Я категорически не согласен, - ответил Адамс на вопрос о том, что соревнования в Сочи и Рио-де-Жанейро не оставили наследия Олимпийских игр. - В Рио осталось отличное наследие тех Игр. В Сочи тоже - например, горнолыжная зона мирового класса. Там есть вопросы, но будет неверно говорить, что наследия практически нет".
"Я могу сказать, что 96% всех олимпийских объектов Игр, организованных с начала века, используются, а если говорить о всех Олимпийских играх, начиная с их возобновления, то эта цифра равна 84%", - добавил представитель МОК.
Олимпиада в Сочи прошла 7-23 февраля 2014 года. На Играх было разыграно 98 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Несравнимо с Сочи-2014": Журова оценила церемонию открытия Игр в Италии
7 февраля, 19:14
 
СпортСочиМиланРио-де-Жанейро (город)Марк АдамсМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала