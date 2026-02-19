https://ria.ru/20260219/adams-2075496409.html
Адамс рассказал, какое наследие оставили Игры в Сочи
Адамс рассказал, какое наследие оставили Игры в Сочи - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Адамс рассказал, какое наследие оставили Игры в Сочи
Горнолыжная зона мирового класса показывает наследие Олимпийских игр 2014 года в Сочи, заявил журналистам директор по коммуникациям Международного олимпийского... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T14:58:00+03:00
2026-02-19T14:58:00+03:00
2026-02-19T14:58:00+03:00
спорт
сочи
милан
рио-де-жанейро (город)
марк адамс
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071941356_0:443:2269:1719_1920x0_80_0_0_e79d1441a91ef14b05fee71abe9dd3f4.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072925754.html
сочи
милан
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071941356_0:346:2270:2048_1920x0_80_0_0_e2c7b051081ddf39d2b6466295e6681f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сочи, милан, рио-де-жанейро (город), марк адамс, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Сочи, Милан, Рио-де-Жанейро (город), Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК)
Адамс рассказал, какое наследие оставили Игры в Сочи
Адамс: горнолыжная зона мирового класса говорит о наследии Игр в Сочи
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Горнолыжная зона мирового класса показывает наследие Олимпийских игр 2014 года в Сочи, заявил журналистам директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
В четверг в Милане
проходит брифинг МОК
.
"Я категорически не согласен, - ответил Адамс
на вопрос о том, что соревнования в Сочи
и Рио-де-Жанейро
не оставили наследия Олимпийских игр. - В Рио осталось отличное наследие тех Игр. В Сочи тоже - например, горнолыжная зона мирового класса. Там есть вопросы, но будет неверно говорить, что наследия практически нет".
"Я могу сказать, что 96% всех олимпийских объектов Игр, организованных с начала века, используются, а если говорить о всех Олимпийских играх, начиная с их возобновления, то эта цифра равна 84%", - добавил представитель МОК.
Олимпиада в Сочи прошла 7-23 февраля 2014 года. На Играх было разыграно 98 комплектов медалей в 15 видах спорта.