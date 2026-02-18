Украинского футболиста задержали после избиения сотрудника военкомата

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полиция в Киевской области сообщила, что задержала футболиста Даниила Колесника, ударившего сотрудника военкомата.

"Полиция Киевской области задержала экс-футболиста, нанесшего телесные повреждения военнослужащему… В Бучанском районе во время конфликта… нанес удар кулаком в лицо работнику ТЦК (военкомата – ред.), находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на полицейском сайте.

Отмечается, что 24-летний мужчина увидел, что сотрудники военкомата проверяют военно-учетные документы и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения.

В поддержку экс-футболиста Даниила Колесника высказались бывшие игроки украинского клуба "Динамо" Александр Алиев и Артем Милевский, разместившие видео в своих социальных сетях. По словам футболистов, Колесник заступился за отца троих детей, поступив по-мужски.

Колесник в среду опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как микроавтобус военкомата сбивает человека, который выбежал на дорогу, убегая от одного из военных. После этого сотрудники военкомата вышли из автобуса и начали тянуть мужчину в автомобиль. Колесник в свою очередь прибежал на помощь мужчине, между футболистом и сотрудником военкомата началась драка. На кадрах видно, что сотрудник военкомата нападает на футболиста, а Колесник отступает и защищается.

На своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ как экстремистская) футболист объяснил, что заступился за человека, в отношении которого применялись неправомерные действия. Также он сообщил, что сотрудники военкомата первыми стали наносить телесные повреждения. Футболист написал, что не скрывался и самостоятельно пришел в отделение полиции, предоставив видео и объяснения.

Колеснику предъявлено обвинение по уголовной статье об умышленном нанесении побоев или нанесении телесных повреждений. Начато досудебное расследование.