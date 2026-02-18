Украинского футболиста задержали после избиения сотрудника военкомата

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полиция в Киевской области сообщила, что задержала футболиста Даниила Колесника, ударившего сотрудника военкомата.
"Полиция Киевской области задержала экс-футболиста, нанесшего телесные повреждения военнослужащему… В Бучанском районе во время конфликта… нанес удар кулаком в лицо работнику ТЦК (военкомата – ред.), находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на полицейском сайте.
Отмечается, что 24-летний мужчина увидел, что сотрудники военкомата проверяют военно-учетные документы и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения.
В поддержку экс-футболиста Даниила Колесника высказались бывшие игроки украинского клуба "Динамо" Александр Алиев и Артем Милевский, разместившие видео в своих социальных сетях. По словам футболистов, Колесник заступился за отца троих детей, поступив по-мужски.
Колесник в среду опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как микроавтобус военкомата сбивает человека, который выбежал на дорогу, убегая от одного из военных. После этого сотрудники военкомата вышли из автобуса и начали тянуть мужчину в автомобиль. Колесник в свою очередь прибежал на помощь мужчине, между футболистом и сотрудником военкомата началась драка. На кадрах видно, что сотрудник военкомата нападает на футболиста, а Колесник отступает и защищается.
На своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ как экстремистская) футболист объяснил, что заступился за человека, в отношении которого применялись неправомерные действия. Также он сообщил, что сотрудники военкомата первыми стали наносить телесные повреждения. Футболист написал, что не скрывался и самостоятельно пришел в отделение полиции, предоставив видео и объяснения.
Колеснику предъявлено обвинение по уголовной статье об умышленном нанесении побоев или нанесении телесных повреждений. Начато досудебное расследование.
Ранее украинский клуб "Колос" уволил Колесника после публикации видео, на котором тот ударил сотрудника военкомата. На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители военкомата затаскивают в машину. Одного из сотрудников футболист ударил кулаком в лицо. Спортсмен сам разместил видео конфликта в соцсетях, но через некоторое время видео было удалено. Колеснику 24 года. Киевский клуб "Колос-2" выступает во Второй лиге чемпионата Украины.
