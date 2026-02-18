Рейтинг@Mail.ru
Украинского футболиста задержали после избиения сотрудника военкомата - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:01 18.02.2026 (обновлено: 18:23 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/voenkomat-2075155929.html
Украинского футболиста задержали после избиения сотрудника военкомата
Украинского футболиста задержали после избиения сотрудника военкомата - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Украинского футболиста задержали после избиения сотрудника военкомата
Полиция в Киевской области сообщила, что задержала футболиста Даниила Колесника, ударившего сотрудника военкомата. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T12:01:00+03:00
2026-02-18T18:23:00+03:00
футбол
происшествия
facebook
чемпионат украины по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/86790/52/867905210_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_aaabbb207aa19b5162a9e99027a85ae5.jpg
https://ria.ru/20260217/kolesnik-2075036169.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/86790/52/867905210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_623a62be1c9a39e77005404665cfa820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
происшествия, facebook, чемпионат украины по футболу
Футбол, Происшествия, Facebook, Чемпионат Украины по футболу
Украинского футболиста задержали после избиения сотрудника военкомата

Украинского футболиста Колесника задержали за нападение на сотрудника ТЦК

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФутбольные мячи
Футбольные мячи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Футбольные мячи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полиция в Киевской области сообщила, что задержала футболиста Даниила Колесника, ударившего сотрудника военкомата.
"Полиция Киевской области задержала экс-футболиста, нанесшего телесные повреждения военнослужащему… В Бучанском районе во время конфликта… нанес удар кулаком в лицо работнику ТЦК (военкомата – ред.), находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на полицейском сайте.
Отмечается, что 24-летний мужчина увидел, что сотрудники военкомата проверяют военно-учетные документы и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения.
В поддержку экс-футболиста Даниила Колесника высказались бывшие игроки украинского клуба "Динамо" Александр Алиев и Артем Милевский, разместившие видео в своих социальных сетях. По словам футболистов, Колесник заступился за отца троих детей, поступив по-мужски.
Колесник в среду опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как микроавтобус военкомата сбивает человека, который выбежал на дорогу, убегая от одного из военных. После этого сотрудники военкомата вышли из автобуса и начали тянуть мужчину в автомобиль. Колесник в свою очередь прибежал на помощь мужчине, между футболистом и сотрудником военкомата началась драка. На кадрах видно, что сотрудник военкомата нападает на футболиста, а Колесник отступает и защищается.
На своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ как экстремистская) футболист объяснил, что заступился за человека, в отношении которого применялись неправомерные действия. Также он сообщил, что сотрудники военкомата первыми стали наносить телесные повреждения. Футболист написал, что не скрывался и самостоятельно пришел в отделение полиции, предоставив видео и объяснения.
Колеснику предъявлено обвинение по уголовной статье об умышленном нанесении побоев или нанесении телесных повреждений. Начато досудебное расследование.
Ранее украинский клуб "Колос" уволил Колесника после публикации видео, на котором тот ударил сотрудника военкомата. На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители военкомата затаскивают в машину. Одного из сотрудников футболист ударил кулаком в лицо. Спортсмен сам разместил видео конфликта в соцсетях, но через некоторое время видео было удалено. Колеснику 24 года. Киевский клуб "Колос-2" выступает во Второй лиге чемпионата Украины.
Даниил Колесник - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата
17 февраля, 18:08
 
ФутболПроисшествияFacebookЧемпионат Украины по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала