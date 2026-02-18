Рейтинг@Mail.ru
Усик рассказал об отношении к российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
12:43 18.02.2026 (обновлено: 01:21 19.02.2026)
Усик рассказал об отношении к российским спортсменам
Усик рассказал об отношении к российским спортсменам
2026-02-18T12:43:00+03:00
2026-02-19T01:21:00+03:00
Усик рассказал об отношении к российским спортсменам

Усик заявил, что не испытывает ненависти к российским спортсменам

© Соцсети боксераАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Соцсети боксера
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик заявил, что не испытывает ненависти к российским спортсменам, которые не выступают за конфликт между странами.
С боксером, представившись президентом Польши Каролем Навроцким, поговорили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
"У меня с этим нет проблем (с российскими спортсменами). Я должен тренироваться, я должен побеждать. Кто поддерживает конфликт - это плохой спортсмен, но кто просто тренируется и работает - это нормально", - сказал Усик на видео, опубликованном в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Усик родился в Симферополе и начинал боксерскую карьеру в Крыму. В начале февраля он сделал совместное фото с российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии WBO. Украинец владеет титулами по версиям WBA, IBO, WBC и IBF в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.
