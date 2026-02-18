https://ria.ru/20260218/usik-2075169917.html
Усик рассказал об отношении к российским спортсменам
Усик рассказал об отношении к российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Усик рассказал об отношении к российским спортсменам
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик заявил, что не испытывает ненависти к российским спортсменам, которые не выступают за конфликт... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-18T12:43:00+03:00
2026-02-18T12:43:00+03:00
2026-02-19T01:21:00+03:00
спорт
польша
симферополь
республика крым
александр усик
кароль навроцкий
владимир кузнецов (вован)
wbo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029727953_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_65ed60d5b380aa4f4180a6fec6fcbed1.jpg
https://ria.ru/20251225/usik-2064553139.html
польша
симферополь
республика крым
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029727953_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_240c7992749146396ff1f39b574f19ae.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, польша, симферополь, республика крым, александр усик, кароль навроцкий, владимир кузнецов (вован), wbo, wba, ibo
Спорт, Польша, Симферополь, Республика Крым, Александр Усик, Кароль Навроцкий, Владимир Кузнецов (Вован), WBO, WBA, IBO
Усик рассказал об отношении к российским спортсменам
Усик заявил, что не испытывает ненависти к российским спортсменам