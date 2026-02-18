Усик назвал главную проблему Украины

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик заявил, что коррупция является главной проблемой его страны.
В среду российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в Telegram-канале видео, в котором они, представившись президентом Польши Каролем Навроцким, общаются с боксером.
"Это мое мнение, но президент и его аппарат должны делать больше для людей. В Киеве нет света и тепла, сумасшедшее время. (Мэр Киева Виталий) Кличко должен делать больше, нужно работать. У нас проблемы, но мы должны работать. Коррупционные скандалы - это большая проблема. Люди должны работать, а если вы плохо относитесь к стране - убирайтесь прочь, на линию фронта или не знаю куда, но вы не должны работать для людей. Это главная проблема", - сказал Усик.
"Я не могу говорить о (Владимире) Зеленском, потому что я не разговариваю с президентом. Иногда я вижу его, потому что он украинец, я украинец, но он не мой друг. Вы мой друг, я ваш друг, мы больше с вами друзья", - добавил он.
Усик родился в Симферополе и начинал боксерскую карьеру в Крыму. В начале февраля он сделал совместное фото с российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.