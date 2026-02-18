Рейтинг@Mail.ru
Усик назвал главную проблему Украины - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
11:51 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/usik-2075153010.html
Усик назвал главную проблему Украины
Усик назвал главную проблему Украины - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Усик назвал главную проблему Украины
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик заявил, что коррупция является главной проблемой его страны. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T11:51:00+03:00
2026-02-18T11:51:00+03:00
киев, александр усик, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), wbo, wba, международная боксерская организация / ibo, владимир кузнецов
Киев, Александр Усик, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), WBO, WBA, Международная боксерская организация / IBO, Владимир Кузнецов, Владимир
Усик назвал главную проблему Украины

Усик назвал коррупцию главной проблемой Украины

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик заявил, что коррупция является главной проблемой его страны.
В среду российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в Telegram-канале видео, в котором они, представившись президентом Польши Каролем Навроцким, общаются с боксером.
"Это мое мнение, но президент и его аппарат должны делать больше для людей. В Киеве нет света и тепла, сумасшедшее время. (Мэр Киева Виталий) Кличко должен делать больше, нужно работать. У нас проблемы, но мы должны работать. Коррупционные скандалы - это большая проблема. Люди должны работать, а если вы плохо относитесь к стране - убирайтесь прочь, на линию фронта или не знаю куда, но вы не должны работать для людей. Это главная проблема", - сказал Усик.
"Я не могу говорить о (Владимире) Зеленском, потому что я не разговариваю с президентом. Иногда я вижу его, потому что он украинец, я украинец, но он не мой друг. Вы мой друг, я ваш друг, мы больше с вами друзья", - добавил он.
Усик родился в Симферополе и начинал боксерскую карьеру в Крыму. В начале февраля он сделал совместное фото с российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Киев, Александр Усик, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), WBO, WBA, Международная боксерская организация / IBO, Владимир Кузнецов
 
