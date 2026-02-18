https://ria.ru/20260218/uefa-2075234429.html
УЕФА расследует инцидент с возможным расистским оскорблением Винисиуса
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике для расследования случая возможного оскорбления нападающего... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
УЕФА расследует инцидент с возможным расистским оскорблением Винисиуса
