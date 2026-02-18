Рейтинг@Mail.ru
УЕФА расследует инцидент с возможным расистским оскорблением Винисиуса
Футбол
Футбол
 
15:34 18.02.2026
УЕФА расследует инцидент с возможным расистским оскорблением Винисиуса
УЕФА расследует инцидент с возможным расистским оскорблением Винисиуса - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
УЕФА расследует инцидент с возможным расистским оскорблением Винисиуса
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике для расследования случая возможного оскорбления нападающего... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
футбол
спорт
мадрид
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
винисиус жуниор
реал мадрид
бенфика
лига чемпионов уефа
мадрид
спорт, мадрид, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), винисиус жуниор, реал мадрид, бенфика, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Мадрид, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА
УЕФА расследует инцидент с возможным расистским оскорблением Винисиуса

УЕФА расследует инцидент с возможным оскорблением Винисиуса на расовой почве

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Соцсети "Реала"
Винисиус Жуниор. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике для расследования случая возможного оскорбления нападающего испанского "Реала" Винисиуса Жуниора во время матча Лиги чемпионов, сообщается на сайте организации.
Лига чемпионов УЕФА
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бенфика
0 : 1
Реал Мадрид
50‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во вторник "Реал" благодаря голу Винисиуса на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После забитого мяча встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде 25 февраля.
Игрок Реала Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Винисиус Жуниор назвал расистов трусами
Вчера, 08:03
 
Футбол Спорт Мадрид Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Винисиус Жуниор Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов 2025-2026
 
