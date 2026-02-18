Рейтинг@Mail.ru
Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть "Ростов"
Футбол
 
18:00 18.02.2026
Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть "Ростов"
Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть "Ростов"
Футбольный клуб ЦСКА обыграл "Ростов" в предпоследнем матче тренировочного сбора в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
абу-даби
спорт, абу-даби, дмитрий баринов, лусиано гонду, матвей кисляк, ростов, пфк цска, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Абу-Даби, Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду, Матвей Кисляк, Ростов, ПФК ЦСКА, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть "Ростов"

Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть "Ростов" на сборе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Баринов. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА обыграл "Ростов" в предпоследнем матче тренировочного сбора в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев, у которых первым голом за команду отметился перешедший в январе из "Локомотива" Дмитрий Баринов (32-я минута), еще по мячу забили Лусиано Гонду (45+1) и Матвей Кисляк (58). У ростовчан гол на счету Егора Голенкова (52).
Столичная команда завершит сбор 21 февраля матчем против "Локомотива".
ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. "Ростов" (21 очко) идет 11-м.
Столичный клуб в следующем туре после зимней паузы 1 марта сыграет в гостях с грозненским "Ахматом", ростовчане 28 февраля встретятся на выезде с лидером таблицы "Краснодаром".
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Футбол
 
Матч-центр
 
