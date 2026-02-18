https://ria.ru/20260218/tsska-2075278170.html
Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть "Ростов"
Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть "Ростов"
Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть "Ростов"
Футбольный клуб ЦСКА обыграл "Ростов" в предпоследнем матче тренировочного сбора в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
футбол
спорт
абу-даби
дмитрий баринов
лусиано гонду
матвей кисляк
ростов
пфк цска
абу-даби
2026
спорт, абу-даби, дмитрий баринов, лусиано гонду, матвей кисляк, ростов, пфк цска, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Абу-Даби, Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду, Матвей Кисляк, Ростов, ПФК ЦСКА, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть "Ростов" на сборе