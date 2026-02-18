Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" досрочно обеспечило себе место в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:05 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/torpedo-2075325678.html
"Торпедо" досрочно обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
"Торпедо" досрочно обеспечило себе место в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Торпедо" досрочно обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
Нижегородское "Торпедо" досрочно вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T22:05:00+03:00
2026-02-18T22:05:00+03:00
хоккей
спорт
максим летунов
владимир ткачев (1993)
паркер фу
торпедо
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881958085_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4a3fcf6b88a06c0dc86ec236729d7820.jpg
https://ria.ru/20260218/dinamo-2075323532.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881958085_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_b6672d53ddbede8bad3c3339df8acac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим летунов, владимир ткачев (1993), паркер фу, торпедо, шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Максим Летунов, Владимир Ткачев (1993), Паркер Фу, Торпедо, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Торпедо" досрочно обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

"Торпедо" дома в овертайме победило "Шанхайских драконов" и вышло в плей-офф КХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков
Защитник Торпедо Богдан Конюшков - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" досрочно вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду "Торпедо" дома в овертайме обыграло "Шанхайских драконов" со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Василий Атанасов (26-я минута), Максим Летунов (50), Богдан Конюшков (54) и Владимир Ткачев (64). У "Шанхайских драконов" отличились Трой Джозефс (9), Паркер Фу (51) и Гейдж Куинни (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 февраля 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Торпедо НН
4 : 3
Шанхайские Драконы
05:54 • Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
09:21 • Максим Летунов
(Алексей Кручинин, Егор Соколов)
13:57 • Богдан Конюшков
(Алексей Кручинин, Сергей Гончарук)
03:43 • Владимир Ткачев
(Василий Атанасов, Боб Нарделла)
08:57 • Troy Josephs
(Кевин Лабанк, Натан Сучезе)
10:59 • Паркер Фу
(Остин Вагнер, Дойл Сомерби)
19:54 • Гэйдж Квинни
(Адам Кленденинг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торпедо" набрало 72 очка, поднялось на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции и вышло в плей-офф КХЛ, став недосягаемым для идущей девятой с 49 баллами китайской команды.
Хоккеист Динамо (Минск) Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ
Вчера, 21:48
 
ХоккейСпортМаксим ЛетуновВладимир Ткачев (1993)Паркер ФуТорпедоШанхайские драконыКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала