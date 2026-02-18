https://ria.ru/20260218/torpedo-2075325678.html
"Торпедо" досрочно обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
Нижегородское "Торпедо" досрочно вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.02.2026
хоккей
спорт
максим летунов
владимир ткачев (1993)
паркер фу
торпедо
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Торпедо" досрочно обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
"Торпедо" дома в овертайме победило "Шанхайских драконов" и вышло в плей-офф КХЛ