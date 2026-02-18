Моуринью обратил внимание на частые расистские скандалы с Винисиусом

"Я поговорил с Винисиусом, и он сказал мне одно, а Престианни - другое. Я стараюсь быть объективным, не хочу утверждать, что Винисиус - лжец, а Престианни - хороший парень. Но я скажу, что это происходит на многих стадионах и всегда с одним и тем же игроком, тут что-то не так. Я сказал Винисиусу, что, когда ты забиваешь такой мяч на выезде, не стоит провоцировать своим празднованием целый стадион", - цитирует Моуринью сайт клуба.