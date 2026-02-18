https://ria.ru/20260218/skandaly-2075116727.html
Моуринью обратил внимание на частые расистские скандалы с Винисиусом
Моуринью обратил внимание на частые расистские скандалы с Винисиусом
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуринью после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против мадридского "Реала" отметил, что расистские скандалы с футболистом испанской команды Винисиусом Жуниором происходят на многих аренах.
Встреча прошла в Лиссабоне
и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала
". Единственный мяч на 50-й минуте забил Винисиус. После гола встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики
" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу. На 85-й минуте Моуринью
, возглавлявший "Реал" в 2010-2013 годах, был удален.
"Я поговорил с Винисиусом, и он сказал мне одно, а Престианни - другое. Я стараюсь быть объективным, не хочу утверждать, что Винисиус - лжец, а Престианни - хороший парень. Но я скажу, что это происходит на многих стадионах и всегда с одним и тем же игроком, тут что-то не так. Я сказал Винисиусу, что, когда ты забиваешь такой мяч на выезде, не стоит провоцировать своим празднованием целый стадион", - цитирует Моуринью сайт клуба.
Тренер также прокомментировал свое удаление и раскритиковал работу судьи.
"У меня 1400 футбольных матчей, около 200 из них в еврокубках. У судьи был маленький листок бумаги, на котором было написано, что Тчуамени, Каррерас и Хёйсен не могут получить желтую карточку. Каррерас, совершив грубую симуляцию, не получает желтую карточку, Тчуамени, совершивший десять фолов, не получает желтую карточку. Это я судье и сказал, а его высокомерие привело к моему удалению, что нормально, никаких проблем", - добавил Моуринью.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде
25 февраля.