Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае
Теннис
 
15:28 18.02.2026
Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае
Представительница Казахстана Елена Рыбакина не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
спорт, дубай, казахстан, елена рыбакина, белинда бенчич, украина, элина свитолина, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Дубай, Казахстан, Елена Рыбакина, Белинда Бенчич, Украина, Элина Свитолина, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

© Соцсети теннисисткиЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Соцсети теннисистки
Елена Рыбакина. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Рыбакина снялась из-за плохого самочувствия с матча третьего раунда против хорватки Антонии Ружич при счете 5:7, 6:4, 1:0 в пользу соперницы. Третья ракетка мира была посеяна на турнире под первым номером. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Dubai Duty Free Tennis Championships
18 февраля 2026 • начало в 13:45
Завершен
Елена Рыбакина
1 : 17:54:60:1
Antonia Ruzic
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем раунде Ружич сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич (9-й номер посева) и Элиной Свитолиной (7) из Украины.
Российская теннисистка Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
Вчера, 13:26
 
Теннис Спорт Дубай Казахстан Елена Рыбакина Белинда Бенчич Украина Элина Свитолина Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
