Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае
Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае
Представительница Казахстана Елена Рыбакина не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае
Рыбакина снялась с матча третьего раунда турнира в Дубае из-за самочувствия