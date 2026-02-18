https://ria.ru/20260218/rasisty-2075112937.html
Винисиус Жуниор назвал расистов трусами
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор после победы над лиссабонской "Бенфикой" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов заявил, что люди, которые обязаны наказывать расистов, защищают их.
Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала
". Единственный мяч на 50-й минуте забил Винисиус. После гола встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики
" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу. На 85-й минуте был удален главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью
, возглавлявший "Реал" в 2010-2013 годах.
"Расисты, прежде всего, трусы. Им нужно прикрыть рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы. Но их защищают другие, которые, теоретически, обязаны их наказывать. Я получил желтую карточку за празднование гола. Я до сих пор не понимаю, почему. Просто плохо выполненный протокол, который бесполезен. Мне не нравится появляться в подобных новостях, особенно после важной победы, когда заголовки должны быть о "Реале", но это необходимо", - написал Винисиус в сториз Instagram*.
Сам Престианни заявил, что не оскорблял Винисиуса на расистской почве.
"Хочу уточнить, что я ни в коем случае не оскорблял Винисиуса Жуниора
расистскими высказываниями, который, к сожалению, неправильно понял услышанное. Я никогда не проявлял расизма по отношению к кому бы то ни было и сожалею об угрозах, полученных от игроков "Реала", - написал Престианни в Instagram*.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде
25 февраля.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.