Винисиус Жуниор назвал расистов трусами
Футбол
Футбол
 
08:03 18.02.2026
Винисиус Жуниор назвал расистов трусами
Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор после победы над лиссабонской "Бенфикой" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов заявил, что люди, которые...
футбол
спорт
лиссабон (город)
россия
мадрид
жозе моуринью
винисиус жуниор
реал мадрид
лиссабон (город)
россия
мадрид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, лиссабон (город), россия, мадрид, жозе моуринью, винисиус жуниор, реал мадрид, бенфика, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Лиссабон (город), Россия, Мадрид, Жозе Моуринью, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА
Винисиус Жуниор назвал расистов трусами

Винисиус Жуниор: люди, которые обязаны наказывать расистов, защищают их

Игрок "Реала" Винисиус Жуниор
Игрок Реала Винисиус Жуниор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Игрок "Реала" Винисиус Жуниор. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор после победы над лиссабонской "Бенфикой" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов заявил, что люди, которые обязаны наказывать расистов, защищают их.
Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала". Единственный мяч на 50-й минуте забил Винисиус. После гола встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу. На 85-й минуте был удален главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью, возглавлявший "Реал" в 2010-2013 годах.
Гол Винисиуса принес "Реалу" победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов
"Расисты, прежде всего, трусы. Им нужно прикрыть рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы. Но их защищают другие, которые, теоретически, обязаны их наказывать. Я получил желтую карточку за празднование гола. Я до сих пор не понимаю, почему. Просто плохо выполненный протокол, который бесполезен. Мне не нравится появляться в подобных новостях, особенно после важной победы, когда заголовки должны быть о "Реале", но это необходимо", - написал Винисиус в сториз Instagram*.
Сам Престианни заявил, что не оскорблял Винисиуса на расистской почве.
"Хочу уточнить, что я ни в коем случае не оскорблял Винисиуса Жуниора расистскими высказываниями, который, к сожалению, неправильно понял услышанное. Я никогда не проявлял расизма по отношению к кому бы то ни было и сожалею об угрозах, полученных от игроков "Реала", - написал Престианни в Instagram*.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде 25 февраля.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мбаппе назвал пропущенный гол от вратаря "Бенфики" стыдным
Футбол
 
