Винисиус Жуниор назвал расистов трусами

"Расисты, прежде всего, трусы. Им нужно прикрыть рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы. Но их защищают другие, которые, теоретически, обязаны их наказывать. Я получил желтую карточку за празднование гола. Я до сих пор не понимаю, почему. Просто плохо выполненный протокол, который бесполезен. Мне не нравится появляться в подобных новостях, особенно после важной победы, когда заголовки должны быть о "Реале", но это необходимо", - написал Винисиус в сториз Instagram*.