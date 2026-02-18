Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде

МИЛАН, 18 фев – РИА Новости. Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян на Зимней Олимпиаде рассказали РИА Новости, что приехали из России целыми семьями на соревнования с ее участием, передает корреспондент РИА Новости с ледовой арены, где прошли выступления с короткой программой фигуристок.

"Я хочу сказать, что тут, конечно, выступает много великих спортсменов. Неважно какое место она займет, мы хотим, чтобы Аделия исполнила все свои ультра-си элементы, чтобы она прыгнула все свои прыжки, чтобы был хороший чистый прокат", - заявила болельщица, которую сопровождала ее мама.