Рейтинг@Mail.ru
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
01:43 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075090686.html
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде
Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян на Зимней Олимпиаде рассказали РИА Новости, что приехали из России целыми семьями на соревнования с ее... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T01:43:00+03:00
2026-02-18T01:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
каори сакамото
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
санкт-петербург
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ca66f9140d147eee66c6d1acd3c65f90.jpg
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075088535.html
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075072788.html
россия
санкт-петербург
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_416e4bd8b63ab281f3b1739283fae52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, каори сакамото, зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян, санкт-петербург, москва
Фигурное катание, Спорт, Россия, Каори Сакамото, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян, Санкт-Петербург, Москва
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде

Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде целыми семьями

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 18 фев – РИА Новости. Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян на Зимней Олимпиаде рассказали РИА Новости, что приехали из России целыми семьями на соревнования с ее участием, передает корреспондент РИА Новости с ледовой арены, где прошли выступления с короткой программой фигуристок.
"Мы из Москвы, приехал в отпуск и всей семьей приехали поддержать Аделию. Очень надеемся, что она займет достойное место. Даже если это будет не так, то здесь просто выступают великие спортсмены", - заявила РИА Новости девушка Вера.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Звезда Тутберидзе прижала лидеров! Петросян рвется к золоту Олимпиады
01:32
Мария из Петербурга назвала Петросян одним из фаворитов соревнований, пожелав ей, в первую очередь, получить удовольствие от проката.
"Я хочу сказать, что тут, конечно, выступает много великих спортсменов. Неважно какое место она займет, мы хотим, чтобы Аделия исполнила все свои ультра-си элементы, чтобы она прыгнула все свои прыжки, чтобы был хороший чистый прокат", - заявила болельщица, которую сопровождала ее мама.
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян занимает пятое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии.
Петросян во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде
Вчера, 22:41
 
Фигурное катаниеСпортРоссияКаори СакамотоЗимние Олимпийские игры 2026Аделия ПетросянСанкт-ПетербургМосква
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала