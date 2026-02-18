https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075090686.html
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде
Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян на Зимней Олимпиаде рассказали РИА Новости, что приехали из России целыми семьями на соревнования с ее... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T01:43:00+03:00
2026-02-18T01:43:00+03:00
2026-02-18T01:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
каори сакамото
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
санкт-петербург
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ca66f9140d147eee66c6d1acd3c65f90.jpg
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075088535.html
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075072788.html
россия
санкт-петербург
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_416e4bd8b63ab281f3b1739283fae52f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, каори сакамото, зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян, санкт-петербург, москва
Фигурное катание, Спорт, Россия, Каори Сакамото, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян, Санкт-Петербург, Москва
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде
Болельщики Петросян из России приехали поддержать ее на Олимпиаде целыми семьями
МИЛАН, 18 фев – РИА Новости. Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян на Зимней Олимпиаде рассказали РИА Новости, что приехали из России целыми семьями на соревнования с ее участием, передает корреспондент РИА Новости с ледовой арены, где прошли выступления с короткой программой фигуристок.
"Мы из Москвы
, приехал в отпуск и всей семьей приехали поддержать Аделию. Очень надеемся, что она займет достойное место. Даже если это будет не так, то здесь просто выступают великие спортсмены", - заявила РИА Новости девушка Вера.
Мария из Петербурга
назвала Петросян
одним из фаворитов соревнований, пожелав ей, в первую очередь, получить удовольствие от проката.
"Я хочу сказать, что тут, конечно, выступает много великих спортсменов. Неважно какое место она займет, мы хотим, чтобы Аделия исполнила все свои ультра-си элементы, чтобы она прыгнула все свои прыжки, чтобы был хороший чистый прокат", - заявила болельщица, которую сопровождала ее мама.
Чемпионка России
по фигурному катанию Аделия Петросян занимает пятое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии
.
Петросян во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото
(77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).