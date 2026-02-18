Овечкин признался, что не следит за Олимпиадой во время перерыва в НХЛ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что он не следит за результатами на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии во время перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Во вторник Овечкин возобновил тренировки впервые после начала олимпийского перерыва. В занятиях участвовали игроки, не задействованные в национальных олимпийских сборных. В начале олимпийской паузы Овечкин с семьей отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах.

На вопрос журналистов о том, следит ли он за Олимпийскими играми, россиянин ответил: "Нет". Видео опубликовано на официальной странице "Кэпиталз" в соцсети X.