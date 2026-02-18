https://ria.ru/20260218/ovechkin-2075332615.html
Овечкин признался, что не следит за Олимпиадой во время перерыва в НХЛ
Овечкин признался, что не следит за Олимпиадой во время перерыва в НХЛ
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, зимние олимпийские игры 2026, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что он не следит за результатами на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии во время перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Во вторник Овечкин возобновил тренировки впервые после начала олимпийского перерыва. В занятиях участвовали игроки, не задействованные в национальных олимпийских сборных. В начале олимпийской паузы Овечкин с семьей отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах.
На вопрос журналистов о том, следит ли он за Олимпийскими играми, россиянин ответил: "Нет". Видео опубликовано на официальной странице "Кэпиталз" в соцсети X.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.