Овечкин вернулся к тренировкам после олимпийского перерыва - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
08:12 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/ovechkin-2075114136.html
Овечкин вернулся к тренировкам после олимпийского перерыва
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в первой тренировке после начала олимпийского перерыва, сообщается на странице клуба РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T08:12:00+03:00
2026-02-18T08:12:00+03:00
спорт, италия, россия, уэйн гретцки, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Россия, Уэйн Гретцки, Зимние Олимпийские игры 2026
© Фото : nhl.comХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в первой тренировке после начала олимпийского перерыва, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Занятие, в котором приняли участие игроки, не задействованные в национальных олимпийских сборных, прошло во вторник. Клуб проведет еще пять тренировок перед возобновлением регулярного чемпионата. 25 февраля столичная команда дома встретится с "Филадельфией Флайерз".
Во время олимпийской паузы в НХЛ Овечкин с семьей отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах.
Россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги - 919. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). С учетом плей-офф в активе 40-летнего Овечкина 996 голов в НХЛ.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Свищев оценил шансы Овечкина забросить тысячу шайб в НХЛ
11 февраля, 16:41
 
СпортИталияРоссияУэйн ГретцкиЗимние Олимпийские игры 2026
 
