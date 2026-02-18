Рейтинг@Mail.ru
"Ньюкасл" разгромил "Карабах" в первом стыковом матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
22:47 18.02.2026 (обновлено: 23:12 18.02.2026)
"Ньюкасл" разгромил "Карабах" в первом стыковом матче ЛЧ
"Ньюкасл" разгромил "Карабах" в первом стыковом матче ЛЧ
Английский "Ньюкасл" нанес крупное поражение азербайджанскому клубу "Карабах" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Ньюкасл" разгромил "Карабах" в первом стыковом матче ЛЧ

"Карабах" пропустил шесть голов от "Ньюкасла" в дебютном матче плей-офф ЛЧ

© Getty Images / Serena Taylor
Энтони Гордон - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Getty Images / Serena Taylor
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Английский "Ньюкасл" нанес крупное поражение азербайджанскому клубу "Карабах" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в среду в Баку, завершилась победой англичан со счетом 6:1. Покер в составе "Ньюкасла" оформил Энтони Гордон (3, 32, 33, 45+1-я минуты), который свой второй и четвертый мяч забил с 11-метровой отметки, по голу на свой счет записали Малик Тшау (8) и Джейкоб Мерфи (72). Единственный мяч "Карабаха" забил Эльвин Джафаргулиев (54).
Лига чемпионов УЕФА
18 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Карабах
1 : 6
Ньюкасл
54‎’‎ • Эльвин Джафаркулиев
(Абделла Зубир)
03‎’‎ • Энтони Гордон
(Дэн Берн)
08‎’‎ • Малик Тьяу
(Киран Триппьер)
32‎’‎ • Энтони Гордон (П)
33‎’‎ • Энтони Гордон
45‎’‎ • Энтони Гордон (П)
72‎’‎ • Джейкоб Мерфи
Календарь Турнирная таблица История встреч
На счету Гордона стало десять голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что является новым клубным рекордом "Ньюкасла" на турнире за один сезон. Также Гордон стал вторым игроком в истории турнира, который оформил покер до перерыва, после Луиса Адриано из украинского "Шахтера" в октябре 2014 года.
"Ньюкасл" стал второй командой в истории Лиги чемпионов, которая завершила первый тайм матча плей-офф с отрывом в 5 мячей. Ранее это удалось "Баварии" в четвертьфинальной игре сезона-2014/15 против "Порту" (5:0 - к перерыву и 6:1 - по итогам встречи).
"Карабах" является первой азербайджанской командой, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Ответная игра состоится на поле "Ньюкасла" 24 февраля. По результатам основного этапа Лиги чемпионов "Ньюкасл" расположился на 12-м месте в турнирной таблице, "Карабах" стал 22-м.
