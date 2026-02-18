"Ньюкасл" разгромил "Карабах" в первом стыковом матче ЛЧ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Английский "Ньюкасл" нанес крупное поражение азербайджанскому клубу "Карабах" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в среду в Баку, завершилась победой англичан со счетом 6:1. Покер в составе "Ньюкасла" оформил Энтони Гордон (3, 32, 33, 45+1-я минуты), который свой второй и четвертый мяч забил с 11-метровой отметки, по голу на свой счет записали Малик Тшау (8) и Джейкоб Мерфи (72). Единственный мяч "Карабаха" забил Эльвин Джафаргулиев (54).

На счету Гордона стало десять голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что является новым клубным рекордом "Ньюкасла" на турнире за один сезон. Также Гордон стал вторым игроком в истории турнира, который оформил покер до перерыва, после Луиса Адриано из украинского "Шахтера" в октябре 2014 года.

"Ньюкасл" стал второй командой в истории Лиги чемпионов, которая завершила первый тайм матча плей-офф с отрывом в 5 мячей. Ранее это удалось "Баварии" в четвертьфинальной игре сезона-2014/15 против "Порту" (5:0 - к перерыву и 6:1 - по итогам встречи).