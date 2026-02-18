Фото с Мелони вызвало активные обсуждения в соцсетях после матча ЛЧ

АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Экс-министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа после победы турецкого футбольного клуба "Галатасарай" над итальянским "Ювентусом" во вторник в плей-офф Лиги чемпионов разместил в соцсети X фотографию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, на которой она закрывает рот руками.

Пост Коджи вызвал активное обсуждение в турецком сегменте соцсетей, где победа "Галатасарая" над одним из итальянских грандов была воспринята как значимое спортивное событие. Некоторые комментаторы расценили публикацию как элемент спортивного юмора, другие — как излишне политизированную реакцию на футбольный результат.