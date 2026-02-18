Фото с Мелони вызвало активные обсуждения в соцсетях после матча ЛЧ

АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Экс-министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа после победы турецкого футбольного клуба "Галатасарай" над итальянским "Ювентусом" во вторник в плей-офф Лиги чемпионов разместил в соцсети X фотографию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, на которой она закрывает рот руками.
Первый матч этапа плей-офф Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Ювентусом" в Стамбуле завершился уверенной победой турецкой команды со счётом 5:2. Ответный поединок между этими клубами запланирован в Турине на 25 февраля.
17 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
15’ • Габриэль Сара
49’ • Ноа Ланг
(Барыш Альпер Йылмаз)
60’ • Давинсон Санчес
(Габриэль Сара)
75’ • Ноа Ланг
86’ • Саша Боэ
16’ • Тен Копмейнерс
32’ • Тен Копмейнерс
(Уэстон Маккенни)
"Историческая победа. "Галатасарай" - 5, "Ювентус" - 2", - написал Коджа, разместив фото Мелони, закрывающей рот руками.
Пользователи интерпретировали реакцию итальянского премьера как символ неожиданного исхода встречи.
Пост Коджи вызвал активное обсуждение в турецком сегменте соцсетей, где победа "Галатасарая" над одним из итальянских грандов была воспринята как значимое спортивное событие. Некоторые комментаторы расценили публикацию как элемент спортивного юмора, другие — как излишне политизированную реакцию на футбольный результат.
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
7 февраля, 13:54